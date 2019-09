Edição de setembro/2019 – p. 37

Principais tendências do outono-inverno/2019-2020

Fechamos com chave de ouro o verão: vamos dar adeus aos maiôs minimalistas e biquínis com inspiração nos anos 90, e vamos dar as boas vindas aos casacos, blazers e vestidos de manga comprida. Ainda que temos um tempo para desfrutar dos últimos dias de calor, já podemos começar a pensar na mudança do armário.

A Alta Costura, como sempre, nos apresenta as tendências da moda: a comodidade se associa com a qualidade, com peças versáteis que além de brilharem por sua sofisticação, não deixam de ser uma aposta perfeita para o dia a dia. Quais peças e acessórios vão nos acompanhar até o final de fevereiro?

Penas

Já vimos as penas por todos os lados (Valentino nos incita a usá-las em cor laranja). O “street style” nos mostra que podem ser um grande acerto tanto em vestidos como em acessórios.

Estampas

Aos clássicos, como o Houndstooth (aposta da Gucci) e o tartã, se somam os “animal prints”, como o leopardo, mas também o de zebra e girafa.

Vestido XXL

Liso ou estampado, se usará com botas cowboy ou moccasins para maior conforto. É ideal para a meia estação e aceita tanto casacos curtos ou longos. Vale muito a pena investir nessa tendência.

Tiaras e grampos de cabelo

Comandam sem dúvida esse outono. Não fique sem os modelos acetinados e com pérolas. O estilo “lady” continua muito vivo essa temporada.

Botas de cano curto

As botas de salto cubano prometem arrasar nessa temporada, ainda que não seja uma desculpa para deixar de ter um bom mocassim, um par de sapatos com salto quadrado e claro, tênis, que seguem sendo tendência.

Bolsas mini

A mini “El Chiquito” de Jacquemus, de apenas 10 centímetros, é um dos “must have” desse outono e anuncia um grande sucesso das bolsas minimalistas, nas quais cabe literalmente o necessário.

Franjas

Se você é apaixonada por franjas, você está com sorte! Estão super em alta nesse outono. Vão aparecer principalmente em carteiras e jaquetas.