Moda resort e bom público inauguram a “Lacastro Store” em Orlando

Trajes de banho e moda resort para homens de bom gosto, na “Lacastro Store”

Além de roupas e acessórios – trajes de banho e moda resort para homens-, a “Lacastro Store”, dedicada ao público LGBTQ, foi inaugurada no dia 1º de maio, em Orlando, dispondo de Galeria de Arte e estúdio para produzir book em auxilio aos jovens no mercado de trabalho

Um bom público compareceu à badalada inauguração da “Lacastro Store” – especializada em trajes de banho e moda resort para homens –, no dia 1º de maio, em Orlando. E além de roupas e acessórios, que compõem o visual do homem de bom gosto, a boutique dispõe de Galeria de Arte, destinada à exposição de fotógrafos e artistas plásticos – quadros, fotos, esculturas entre outras criações. Outro ponto relevante é um estúdio, que irá produzir book para auxiliar pessoas no mercado de trabalho.

Ambiente aconchegante da “Lacastro” – O CEO da empresa, Guilherme Castro, comemorou o evento e destacou, entre tantas novidades, a coleção de camisetas super leves, que tem agradado a clientela. “A ‘Lacastro Store’ é uma loja boutique voltada para roupas masculinas, incluindo sungas, trajes banho e novidades da moda resort. As nossas roupas são confeccionadas no Brasil – em Jacareí (SP) –, onde fica a fábrica da família”, ressalta.

“A loja tem galeria de arte, um espaço especial para os profissionais da fotografia, das artes plásticas que queiram expor seus trabalhos. Nos finais de semana vamos ter exposição para os nossos clientes e demais visitantes. É uma loja dedicada ao público LGBTQ, oitenta por cento do nosso foco, portanto, se você mora na Flórida Central, precisa dar uma olhada na boutique e ver nossas coleções”, convida.

Estúdio e oportunidade

O CEO Guilherme Castro – Além de roupas de bom gosto e um espaço privilegiado, a “Lacastro Store”, que passou por importante reforma para melhor atender a sua clientela, conta com estúdio de fotografias, e irá oferecer book às pessoas que necessitam de apresentação para entrar no mercado de trabalho. O ret shop é uma louvável iniciativa do empresário, com intuito de incentivar jovens e criar oportunidades de trabalho.

“Espero você, na loja. Venha nos fazer uma visita e conheça a nossa coleção especial, direto do Brasil com exclusividade para a ‘Lacastro’. Uma loja boutique para quem gosta de se vestir bem, e passar horas agradáveis em um espaço dedicado a você”, finaliza Guilherme Castro.

Serviço

Lacastro Store

1011 N mills Ave, Orlando, FL, 32803

(321) 301-9387