Investimentos para melhoria de pontes, rodovias e transportes públicos da Flórida

Reconstruir e modernizar rodovias do estado; investimentos em transportes públicos; proteção de contra-ataques cibernéticos para aeroportos; expansão da internet, entre outros benefícios, estão no pacote de investimentos do governo Joe Biden através da “Lei de Empregos e Investimentos em Infraestrutura”, que destinará o estimado a US $ 13,1 bilhões à Flórida

Da Redação

A Flórida será beneficiada com o estimado a US $ 13,1 bilhões, assim que o presidente Joe Biden sancionar a “Lei de Empregos e Investimentos em Infraestrutura” de US $ 1,2 trilhão, aprovada na última sexta-feira pela “Câmara dos Representantes”, após semanas de debate. Serão gastos para reconstruir e modernizar as rodovias do estado, com um adicional de US $ 245 milhões para substituição e reparos de pontes. A Casa Branca citou dados da “Sociedade Americana de Engenheiros Civis” que afirmam que 3.584 milhas de rodovias e 408 pontes na Flórida estão em más condições.

Reparos em pontes – A Casa Branca também disse que a Flórida espera receber US $ 2,6 bilhões em cinco anos para melhorar o transporte público. E o estado obteria US $ 198 milhões em cinco anos para expandir uma rede de recarga de veículos elétricos, com a oportunidade de solicitar US $ 2,5 bilhões a mais em concessões para expandir ainda mais as estações de recarga de veículos elétricos.

A Flórida receberia US $ 100 milhões para expandir a cobertura de internet banda larga em todo o estado, o que, segundo a Casa Branca, daria acesso à internet a mais de 700.000 habitantes do estado que atualmente não a têm.

Outros 6,5 milhões de habitantes da Flórida, ou qualquer pessoa com renda igual ou inferior a 200% da linha de pobreza federal – cerca de US $ 25.500 para um indivíduo em 2021 –, seriam elegíveis para um subsídio de Internet de US $ 30 por mês conforme a conta.

O estado receberá US $ 1,6 bilhão em cinco anos para melhorar a infraestrutura de água potável; US $ 26 milhões para proteção contra incêndios florestais; US $ 29 milhões para proteção contra-ataques cibernéticos e US $ 1,2 bilhão para aeroportos.

“Como as famílias da Flórida se preocupam com nossa infraestrutura decadente e a inflação impulsionada por uma cadeia de suprimentos inadequada, esta é uma vitória significativa para a Flórida e ajudará a construir o tipo de infraestrutura do século 21 de que precisamos para limpar nossos bloqueios econômicos e fazer a economia funcionar sem problemas para famílias trabalhadoras em nosso estado ”, disse o deputado democrata Val Demings, de Orlando.

As estimativas da Casa Branca são baseadas em fórmulas de financiamento federal determinadas pela população de cada estado e pelo crescimento projetado. Mas projetos específicos na Flórida que acabem se beneficiando do projeto de lei de infraestrutura serão determinados nos próximos meses e anos por várias agências federais e pelo Congresso por meio do processo de financiamento federal.