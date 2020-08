Projetos de remodelação de casa são normalmente caóticos, afetando muitos aspectos de sua vida enquanto a casa é desmantelada para posteriormente ser arrumada. Isso também afeta seu animal de estimação. No entanto, há alguns passos que podem ser tomados para acalmá-los e evitar mau comportamento.

1) Crie um local seguro

Ajude seu animal a escapar de todo barulho de ferramentas e bateção, criando uma caminha dentro de um canil/casa/bolsa portátil, em um local tranquilo da casa. Se outras pessoas não familiares para o animal (trabalhadores, amigos e membros da família que não vivem na casa) estiverem auxiliando na remodelação, um local seguro ajudará a diminuir o contato com o animal.

Cachorros normalmente se sentem mais protegidos em locais seguros e fechados. Já gatos não ficam muito contentes quando colocados nesses lugares. Em ambos os casos, pode-se ajudar o animal a se preparar para a remodelação acostumando-os a passar um tempo dentro de sua casinha portátil.

Comece deixando aberta a casinha ou bolsa nos locais favoritos de seu animal. Ocasionalmente, coloque gostosuras dentro deles para incentivá-lo a passar mais tempo lá a cada dia que passa. Não se esqueça de incluir seu brinquedo favorito. Tente usar máquinas que possam bloquear o barulho da construção para que seu animal fique calmo. Outra opção é tocar música familiar ao animal ou deixar a televisão ligada. Não se esqueça – na remodelação – de incluir renovações benéficas a seu animalzinho também.

2) Proteja-os de novos perigos

A maior parte dos animais são curiosos e tentarão investigar as novas mudanças. Leve-os para explorar essas modificações para que eles percebam que não há nada com que se preocupar.

Faça caminhadas regulares com eles na área da remodelação para que vejam que não existe nada a temer. Mas, antes de fazer isso, verifique se não há pregos, raspas de metais, grampos, madeira e outras coisas típicas de construção que poderão machucá-los. Até lixo do almoço dos trabalhadores pode conter ossos de galinha, plástico que embrulhou a comida ou qualquer outra coisa que possa lhes fazer mal.

Fios/cordas, portas deixadas abertas e maquinário largado em qualquer lugar são muito perigosos também. Nunca deixe animaizinhos sozinhos em uma área de construção e sempre limpe suas patas para remover algo que possa deixá-los doentes em caso de eles as lamber. Mantenha, ainda, a comida e a água deles bem longe da área de construção para evitar que poeira ou qualquer outra coisa caia em suas vasilhas.

3) Mantenha uma rotina com eles

Seus animais de estimação estão acostumados com a rotina da casa, incluindo a hora da refeição, de brincar e de fazer as necessidades. Para ajudá-los a manter a calma e evitar problemas em seu comportamento durante a remodelação, tente manter essas rotinas o máximo que puder. Preservá-las ajudará você a ficar calmo, transferindo esse benefício para seu animalzinho. Como sabemos, os animais conseguem ler as nossas emoções.

4) Tire um tempo para você

Se seu animal gosta de ficar do lado de fora da casa, leve-o a um parque ou para uma longa caminhada. Exercício regular e tempo fora da casa vão ajudar ambos – você e ele – neste momento difícil. Se seu cachorro gosta de andar de carro, deem uma volta sempre que puderem e aproveitem a mudança de ambiente (gatos normalmente não gostam de andar de carro… se o seu gosta, leve-o para passear).

Se estes passos forem impossíveis durante a remodelação de sua casa, tente encontrar um local adequado para deixar seu animal, evitando assim esse estresse. Deixá-los com um familiar ou em um daycare de cachorro podem ser boas opções. Mas lembre-se de buscá-los todas as noites – se possível -, ou pelo menos visitá-los com frequência, para o bem-estar emocional deles e seu.

