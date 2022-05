O mercado imobiliário da FL desaquece, mas os preços continuam subindo.

COLUNA NOSSA GENTE || MERCADO IMOBILIÁRIO || Vera Mendonça

O Mercado Imobiliário na Florida começa a mostrar sinais de desaquecimento em Abril. Parte disso se dá porque os juros bancários e preço medio das casas continuam subindo. Isso resulta em menos vendas efetuadas quando comparadas com o prazo de um ano atras; de acordo com as ultimas informações do Florida Realtors.

Apesar do desaquecimento, como o numero de unidade disponíveis no mercado está baixo, os preços médios de uma casa no estado da Florida subiu 21.8%, chegando na media $410.000. Já o preço medio dos apartamentos subiu 24%, atingindo a media de $310.000.



“Juros mais altos e alta inflação estão impactando todos nós e estes fatores estão definitivamente impactando o Mercado Imobiliário da Florida”, diz Christina Pappas, Presidente da Florida Realtors 2022 e Vice Presidente da Keyes Family of Companies in Miami.

______continua após a publicidade_______

As vendas de casas efetuadas no mês de abril de 2022 no estado da Florida alcançou o total de 28.171 unidades, apresentando queda de 15.3% comparadas com o ano passado; enquanto que apartamentos e townhomes efetuaram 13.711 vendas, uma queda de 20.9% quando comparados com abril de 2021.



O Economista Chefe do Florida Realtors, Dr. Brad O’Connor apontou para o rápido crescimento dos juros este ano, particularmente em março e abril, como grande fator para freias as vendas no mês passado, conjuntamente com crescentes preços dos imóveis e baixo inventario.



“Lembre se que 2021 foi caracterizado por um recorde de juros baixos que permitiu um aumento pela compra de imóveis”, diz O’Connor. Então, é fora da realidade que esperamos que o Mercado reaja tão bem este ano, principalmente porque agora que estamos em um tempo de juros mais altos.



Atualmente as vendas efetuadas estão equiparadas aos números de antes da pandemia. O Dr. O’Connor adicionou, que temos que nos lembrar que muitas casas que foram vendidas em abril tinham seus preços determinados

quando o contrato foi assinado a um ou dois meses anteriores; exatamente quando os juros começaram a subir.



Com o passar do tempo os preços devem ficar mais moderados em resposta ao aumento de juros; esta e uma importante estatística para se ficar observar nos próximos meses, onde muitos proprietários que quiserem vender vão ter que começar a ajustar as suas expectativas.



Considerar ao comprar ou vender um imóvel é um processo complexo, um corretor (Realtor) pode ajudar o comprador a entender o seu mercado local e oferecer o seu expertise para que tudo saia bem e com tranquilidade.



De acordo com Freddie Mac, os juros fixos de imóveis para 30 anos esteve em uma media de 4.98% em abril, significativamente mais alto do que 3.06% durante o mesmo mês a um ano atras.

Para encontrar todos os reportes do movimento do Mercado Imobiliário da Florida procure em Florida Realtors NewsRoom o reporte do mês de abril de 2022.



Fonte: Marla Martin; Florida Realtors