Edição de junho/2019 – p. 42

Luzes, câmera, ação!

Tarde de quase primavera, dia ensolarado e uma porção de ideias na cabeça. Foi mais ou menos assim que começamos a gravação do vídeo promocional da música “New Beginning (Welcome Gods Love)”, composição de Di Bellavotti e Ney Franco. O vídeo, bem como a música, serão lançados em Junho nas redes sociais e plataformas digitais. Confira a seguir tudo sobre os dias de gravação em estúdio, bem como durante a filmagem.

Locações e tomadas de imagem

Luzes, câmera, ação! Foi em Celebration, localidade mais que especial situada em Orlando, que se encontravam as três locações escolhidas para as tomadas de imagens. O diretor responsável pela produção e direção das imagens foi Arthur Soares. Profissional experiente, Arthur trouxe muito mais que os equipamentos em sua bagagem. Além da ampla experiência em dirigir produções de vídeo, trouxe também o diferencial de saber trabalhar com drones – recurso esse que agregou muito ao resultado final da produção.

A utilização de drones para o registro de imagens aéreas durante a gravação de “New Beginning (Welcome Gods Love)” possibilitou registrar em um plano aberto toda a beleza que as locações oferecem. Por se tratar de um vídeo musical, o trabalho de edição de imagens foi perfeito, dinâmico, com a utilização de diferentes tomadas referentes a execução da música. Utilizei para a filmagem os mesmos instrumentos utilizados em estúdio, ou seja, bongô, cajon, shakers, surdo, pratos e o Wavedrum. Esse mesmo setup foi montado em duas diferentes locações.

No estúdio

Enquanto eram realizados os preparativos para a filmagem, o trabalho de gravação e finalização da música aconteciam paralelamente em dois diferentes estúdios. “New Beginning (Welcome Gods Love)” é basicamente uma canção acústica, para ser gravada apenas com voz, violão e percussão. No entanto, depois de avaliarmos em estúdio as diferentes possibilidades de arranjo, resolvemos adicionar coro de vozes. Recebi os áudios contendo apenas violão e voz guia, para que fossem gravadas diferentes trilhas de percussão. Utilizei além de instrumentos acústicos – como o bongô, shakers e cajon do fabricante FSA –, o dinâmico sintetizador de percussão Wavedrum Global Edition, fabricado pela Korg. O Wavedrum contém internamente um banco com duzentos sons, divididos entre loops, efeitos e uma infinidade de instrumentos de percussão, o que me possibilitou gravar todo o necessário para a composição, como surdos de diferentes sonoridades, djembes e darabuka. Finalizada a gravação de percussão em mais de uma dúzia de canais de Pro Tools, enviei todos os grupos de percussão separadamente, para que fossem gravados os demais instrumentos de forma definitiva e depois mixados. Dentre as diversas versões produzidas, a que foi utilizada para o lançamento do vídeo “New Beginning (Welcome Gods Love)” contém vozes (Di Bellavotti e a participação especial da cantora Kristin Tucker!), percussão (Sallaberry), violões (Di Bellavotti) e coro de vozes infantis, com a participação especial de Ney Franco, Arthur Soares e demais convidados.

Celebration e sua história

Walt Disney tinha o sonho de construir uma cidade modelo, a qual daria o nome de EPCOT (Experimental Prototype Community of Tomorrow). Quando Disney faleceu, o nome EPCOT foi dado a um dos parques temáticos, que foi inaugurado em 1982. No entanto, um ano após a sua morte, Michael Eisner resolveu retomar os planos de construção da cidade e transformou o sonho de Walt Disney em realidade. Celebration, que hoje conta com uma população estimada em pouco mais 9000 pessoas, foi inaugurado em 1996. É, indiscutivelmente, um cenário perfeito para sessões de filmagem e de fotografia.

O duo ‘Sallaberry (percussão) e Di Bellavotti (voz e violão)’ faz releituras de clássicos da música norte-americana e brasileira, se apresentando em eventos, festas e restaurantes na região de Orlando. Contato para shows: (407) 574 9063 / (407) 738 2965