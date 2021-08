Ventos fortes e destruição marcaram a chegada do furacão Ida na Louisiana

Após fortes ventos, inundações e destruição na Louisiana, o furacão Ida enfraqueceu e virou tempestade tropical, localizado a cerca de 50 km a leste-sudeste de Baton Rouge, Louisiana, com ventos máximos a 155 km/h, disse o NHC

Da Redação

O furacão Ida atingiu a Louisiana com ventos fortes de quase 240 km/h, 16 anos depois que o furacão Katrina varreu a cidade de Nova Orleans, matando mais de 1.800 em cinco estados dos EUA. A maior parte na cidade conhecida como o berço do jazz.

O furacão atingiu a costa sudeste daquele estado como um dos sistemas tropicais mais poderosos a atingir os EUA. O furacão, agora, enfraqueceu para categoria 1, localizado a cerca de 50 km a leste-sudeste de Baton Rouge, Louisiana, com ventos máximos a 155 km/h, disse o NHC. A previsão é que o Ida se encaminhe rumo ao nordeste nesta segunda-feira.

Mais de um milhão de clientes na Louisiana está sem energia elétrica, de acordo com o site PowerOutage.us, que monitora quedas de energia. Em Nova Orleans, o fornecimento está totalmente interrompido.

O presidente Joe Biden, declarou situação de desastre na Louisiana e ordenou ajuda federal para complementar os esforços de recuperação nas áreas afetadas pelo furacão Ida, disse a Casa Branca.

“A assistência pode incluir subsídios para habitação temporária e reparos domésticos, empréstimos de baixo custo para cobrir perdas de propriedades não seguradas e outros programas para ajudar moradores e proprietários de negócios a se recuperarem dos efeitos do desastre”, disse a Casa Branca.

No domingo à noite, a primeira morte causada pelo furacão foi confirmada. Trata-se de um homem de 60 anos que morreu após ter a casa atingida por uma árvore perto de Baton Rouge, a capital do estado.

Ida atingiu o continente próximo a Port Fourchon, no sudeste de Louisiana, às 11h55 – horário local –, do domingo, depois de se fortalecer rapidamente sobre as águas quentes do Golfo do México e se tornar um furacão de categoria 4, informou o National Hurricane Center (NHC ).

O Porto Fourchon é uma área importante para a indústria de petróleo nos EUA, possui plataformas de petróleo e perfuração offshore no Golfo do México. Mais de 90% da produção de petróleo em águas profundas do Golfo passa por esse porto.

John Bel Edwards, Governador da Louisiana, disse que “não há dúvida de que os próximos dias e semanas serão extremamente difíceis para o nosso estado, mas também posso dizer que como estado nunca estivemos mais preparados do que estamos agora. ”

Grandes árvores foram derrubadas pelos poderosos ventos de Ida em Morgan City e outras cidades, algumas caíram nos telhados das casas, enquanto a tempestade atingiu a costa e as chuvas torrenciais causaram fortes inundações em várias ruas, inundando residências, empresas e até mesmo um Corpo de Bombeiros.

Meteorologistas disseram que uma tempestade perigosa pode elevar o nível normal do mar em até 4,5 metros.