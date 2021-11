Pessoas mortas e feridas por veículo em alta velocidade; restos da tragédia nas calçadas

Um veículo em alta velocidade, avançou contra o desfile de Natal, na cidade de Waukesha, no estado de Wisconsin, nos EUA, atropelando pessoas – 5 mortos e 40 feridos. A tragédia aconteceu neste domingo, por volta das 16h30, informa a polícia local. Até o momento, a hipótese de um ataque terrorista foi descartada

Da Redação

Correria, gente mortas e feridas quando uma Van vermelha – SUV –, avançou em alta velocidade contra um desfile de Natal, que acontecia na cidade de Waukesha, no estado de Wisconsin, provocando atropelamentos. Cinco pessoas morreram, enquanto mais de 40 feridos foram encaminhados ao hospital local – entre os feridos há pelo menos 12 crianças. A catástrofe aconteceu neste domingo, por volta das 16h30, rompendo com o clima de alegria e beleza do desfile.

Momento em que a Van invade o desfile – Segundo dados da polícia local, a SUV que invadiu o desfile de Natal em Waukesha – um subúrbio de Milwaukee –, em alta velocidade, foi abandonada em seguida. Até o momento, está descartada a hipótese de um ataque terrorista, embora seguem as investigações para apurar o que de fato ocorreu.

“Podemos confirmar que cinco pessoas morreram e 40 estão feridas. No entanto, esses números podem mudar à medida que coletamos mais informações”, disse à polícia do condado de Waukesha em um comunicado.

Veículo foi abandonado – “Uma van vermelha entrou em nosso desfile de Natal”, disse o chefe de polícia Dan Thompson. Uma investigação está em andamento”, disse ele, acrescentando que o motorista foi identificado e detido.

Não houve outras ameaças, observou o oficial. O “Journal Sentinel” relatou que imagens mostram o SUV acelerando na direção do desfile.

O governador de Wisconsin, Tony Evers, disse que ele e sua esposa estavam “orando por Waukesha” e por “todas as crianças, famílias e membros da comunidade afetados”.