Após lei de DeSantis Disney suspende exigência de vacina de funcionários

Lei assinada por Ron DeSantis proíbe exigência de vacina contra Covid de trabalhador da Flórida

Dias depois que o governador Ron DeSantis assinou uma lei estadual que proíbe os empregadores de obrigar seus trabalhadores a se vacinarem contra Covid-19, a Disney suspendeu mandato que obrigava funcionários de seus parques temáticos da Flórida a se vacinarem

Da Redação

A Disney suspendeu recentemente um mandato que obrigava os funcionários de seus parques temáticos da Flórida a se vacinarem contra o Covid-19, poucos dias depois que o governador Ron DeSantis assinou uma lei estadual que proíbe os empregadores de obrigar seus trabalhadores a fazê-lo.

Dirigentes da Disney disseram que a regra de vacinação no final de julho, pedindo a seus funcionários que recebessem as injeções até o final de outubro. Em agosto, confirmou que a diretriz se aplica aos trabalhadores vinculados ao sindicato.

A empresa disse que “mais de 90 por cento dos membros do elenco ativo baseados na Flórida já verificaram que estão totalmente vacinados”, graças à sua exigência. “Acreditamos que nossa abordagem com relação à vacinação obrigatória foi à correta, pois continuamos a nos concentrar na segurança e no bem-estar de nossos membros do elenco e convidados”, escreveu o porta-voz da Disney. Ele acrescentou que a Disney tratará de “desenvolvimentos jurídicos conforme apropriado”.

DeSantis assinou o amplo pacote legislativo em questão na quinta-feira passada, após sua aprovação pela legislatura estadual, controlada pelo Partido Republicano. A nova lei impede que as empresas tenham mandatos de vacinação, a menos que permitam aos trabalhadores fornecer razões médicas, citar crenças religiosas, mostrar que têm imunidade a uma infecção anterior, fazer exames regulares ou concordar em usar equipamentos de proteção. Também evita que entidades governamentais, incluindo distritos escolares, implementem mandatos relacionados à imunização.

O governador convocou uma sessão legislativa extraordinária de três dias na semana passada para funcionários públicos para tratar deste assunto, em resposta a uma diretiva de setembro do presidente Joe Biden de que as empresas com 100 ou mais funcionários exigem vacinas ou testes semanais para seus funcionários.

A disputa será resolvida no Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Sexto Circuito, um tribunal localizado em Cincinnati, Ohio, e dominado por republicanos. Se o tribunal decidir que é um abuso de poder federal e desacreditar o mandato de Biden, a lei DeSantis permaneceria. Caso contrário, as regras federais anulariam a legislação estadual.