‘Flórida Cup 2021’ define horário dos jogos e disponibiliza ingressos

A Inter de Milão será um dos destaques da “Flórida Cup”, no domingo, 25 de julho

Já estão definidos o horário dos jogos para a “Flórida Cup 2021”, nos próximos dias 25 e 28 de julho, no “Camping World Stadium”, reunindo grandes equipes e atletas consagrados. O CEO Ricardo Villar, comemora a realização do maior evento internacional esportivo da Flórida Central

Da Redação

Já foram definidos o horário dos jogos da “Flórida Cup 2021”, nos próximos dias 25 e 28 de julho, no “Camping World Stadium”, em Orlando, onde torcedores são esperados. Os dois primeiros jogos, segundo a comissão organizadora, estão programados para começar às 18h, sendo que os ingressos, para qualquer uma das datas, incluem as duas partidas do dia. Portanto, os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos através do FloridaCup.com.

“Camping World Stadium”, em Orlando – “A contagem regressiva começou oficialmente. Em julho, todos os olhos estarão voltados para Orlando, já que a cidade acrescenta ao seu currículo global de futebol o único torneio internacional de clubes masculinos, nos Estados Unidos neste verão”, comemora o CEO da “Flórida Cup”, Ricardo Villar.

Disse ainda Ricardo que, “os clubes estão tão animados quanto a nós para este evento de grande sucesso. Estamos ansiosos para hospedar os maiores times e melhores jogadores do mundo, na Flórida Central, muito em breve.”

As semifinais acontecerão no domingo, 25 de julho, com a disputa há muito esperada entre o atual campeão da “Série A” da Itália, a Inter de Milão, e o lendário Arsenal, da “Premier League inglesa”, vencedor da “Copa da Inglaterra de 2020”. Os clubes se encontraram apenas uma vez em 2007, desde o confronto épico na fase de grupos da “Liga dos Campeões” de 2003.

A segunda partida de domingo apresenta o Everton, outro time histórico, em duelo contra a tradicional equipe colombiana Millonarios FC. Vale registrar que o Everton é o recordista na Primeira Divisão da Inglaterra (118 temporadas), e conta com duas estrelas nascidas na Colômbia, James Rodriguez e Yerry Mina.

Já o Millonarios chega à “Flórida Cup” depois de uma sequência emocionante que terminou no último domingo com a 25ª partida do clube na Liga principal da Colômbia.

No dia 28, o primeiro confronto será a disputa pelo terceiro lugar marcado para as 18h. Já a grande final acontecerá na sequência. Informações sobre transmissão serão divulgadas oportunamente.

Para ingressos e detalhes adicionais, incluindo informações sobre os pacotes de viagem oficiais da “Flórida Cup” por meio do parceiro de eventos” Universal Orlando Resort”, visite o FloridaCup.com.

Trajetória esportiva

Pontado com o maior evento internacional esportivo anual da Flórida Central, a “Flórida Cup” é uma plataforma global que combina esportes, música e entretenimento. Em 2020, a participação ao vivo do evento ultrapassou 40.000 pessoas, com uma audiência de TV internacional, atingindo mais de 5 milhões de telespectadores únicos. Nas redes sociais, o conteúdo postado nas páginas oficiais do evento e compartilhado em todo o mundo atingiu mais de 100 milhões de pessoas.

Serviço

