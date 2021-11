Enzo Passantino, da ‘Orange Futsal Soccer Academy’, se prepara para amistosos da Seleção

Um passo importante na carreira do atleta Enzo Passantino, integrante da equipe “U18” da “Orange Futsal Soccer Academy”, convocado para integrar a Seleção Nacional de Futsal da USYouthFutsal dos EUA – categoria U19. Ele vem se preparando para embarcar para Madrid, onde cumprirá amistosos pelo time americano

Da Redação

O jovem atleta Enzo Passantino, integrante da equipe “U18” da “Orange Futsal Soccer Academy” – vice-campeã nacional o “US Youth Futsal National Championships” –, foi convocado pela Seleção Nacional de Futsal dos EUA – categoria U19 –, para representar o país nas competições de 2022. Um passo importante na carreira do jogador, que iniciou uma série de treinamentos com os preparadores físicos do “Magnus Futsal”, de Sorocaba (SP), Marquinhos Poso e Mauro Sandri, visando as partidas oficiais do time americano.

Fase de preparação do jogador – Determinado, Enzo foi enfático quanto a sua convocação, pois sabia do interesse dos treinadores da Seleção no seu bom desempenho. “Eu já previa a minha convocação para a Seleção dos Estados Unidos. No ano passado, um dos comandantes da seleção disse que gostava muito do meu trabalho, do meu desempenho, e que me queria no time”, lembra.

Mas o integrante da “Orange Futsal Soccer Academy” passou por um período de avaliação durante cinco dias antes de ser convocado – concorrendo com jogadores de outros estados americanos. Se submeteu a avaliação de coaches que analisaram suas capacidades técnicas, táticas, físicas e psicológicas. Com excelente aproveitamento garantiu a sua vaga na Seleção. E assim como Enzo, outros dois integrantes da “Orange” também foram convocados para a Seleção U18: Renato Catania e Vinícius Santos. E para a seleção U13 garantiram a vaga os jogadores da Orange Eduardo Martelotte e Erick Feliciano.

Renato Catania foi convocado – Filho do coach e ex-jogador, André Joseph Passantino, e de Andreia Passantino – que comandam a “Orange Futsal Soccer Academy” –, Enzo embarca no próximo dia 26 de dezembro para Madrid, na Espanha, onde irá permanecer até o dia 5 de janeiro de 2022, cumprindo jogos amistosos pela Seleção. Será um período de adaptação com os novos colegas de equipe e a preparação para os compromissos oficiais do próximo ano – ainda não divulgados. “Fiz amizade com alguns dos jogadores da Seleção e vou me adaptar bem a esta nova etapa de minha carreira. Estou confiante e quero fazer o meu melhor.”

Vinícius Santos garantiu sua vaga – E atendendo aos critérios de um jogador de Seleção, disse Enzo que os treinos online com preparadores físicos de Soracaba têm sido extremamente favoráveis. “Tenho feito corridas para o fortalecimento físico, três vezes por semana, também trabalhando bem as partes físicas para um bom rendimento e a potencialização do meu corpo. Muita coisa mudou desde a minha convocação e, agora, preciso estar concentrado nesse trabalho preparatório. A minha alimentação, também faz parte desse processo, e estou sendo acompanhado por uma nutricionista. ”

Esportes e estudo

Indagado sobre os seus estudos, de como conciliar com as atividades esportivas, pois Enzo está cursando a Faculdade de Business – Administração de Empresas. “Vou mudar as minhas aulas para aulas online, assim posso acompanhar os meus estudos mesmo estando fora de Orlando ou estando em outro país. É perfeitamente possível conciliar as duas coisas, o esporte com a minha faculdade. ”

Enzo com a família – A importância dessa conquista no futsal, Enzo atribui ao seu pai, seu treinador e ex-jogador, André Passantino, e também a sua mãe, importante incentivadora, a empresária Andreia Passantino. Lembra que desde criança conviveu com o esporte. “Meu pai foi jogador profissional, jogou no Sport Club Corinthians Paulista, teve uma carreira brilhante no Brasil e na Europa, e trouxe o futsal para os Estados Unidos. É o meu coach desde criança, e devo a ele o que sou como atleta. ”

“A minha convocação para a Seleção de Futsal dos Estados Unidos é de extrema importância, também como incentivo para os outros garotos do ‘Orange’. Eles me têm como referência e isso é uma grande motivação para eles se dedicarem aos treinos, participar de competições porque sabem que podem ser convocados para a seleção nacional, como aconteceu comigo. Fui o primeiro aluno do meu pai, na ‘Orange’, e sinto orgulho disso”, finaliza Enzo.

