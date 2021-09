Victor Belfort x Evander Holyfield em combate neste sábado, na Flórida  

Evander Holyfield e o brasileiro Victor Belfort em combate decisivo, neste sábado, na Flórida

O brasileiro, Victor Belfort vai encarar o ex-campeão mundial dos pesos pesados, Evander Holyfield, neste sábado, na Flórida, em combate válido na categoria peso-pesado – sem limite de peso. O encontro será a luta principal do “Triller Fight Club – Legends II”

Da Redação

A luta entre o brasileiro Victor Belfort x Evander Holyfield – um dos maiores boxeadores de todos os tempos, ex-campeão mundial dos pesos pesados –, é aguardada com expectativa. O duelo no boxe será válido na categoria peso-pesado (sem limite de peso), disputado em oito rounds de dois minutos. O combate será a luta principal do “Triller Fight Club – Legends II”, que ocorrerá neste sábado, na Flórida , a partir das 17h30 (horário dos EUA), no “Seminole Hard Rock Hotel” e “Cassino, Hollywood”.

A transmissão começa com várias outras lutas, até o confronto mais esperado entre Victor Belfort x Evander Holyfield, que realizaram a pesagem na sexta-feira e logo em seguida fizeram encarada intensa, sem provocações ou tentativa de agressão. O brasileiro pesou 93,5kg, mais leve que os 102,2kg de Holyfield.

“Estou ansioso para lutar contra um dos maiores pesos pesados na história. Boxe é uma paixão minha há muito tempo, venho praticando-o em um campo diferente e agora vou poder aproveitar de verdade contra um dos maiores do planeta, não poderia pedir um oponente melhor – disse Belfort na entrevista logo após a pesagem.

Trajetória Holyfield

Os feitos do campeão – De um lado, teremos um dos boxeadores mais bem-sucedidos da história, Evander Holyfield. Os feitos do americano são quase intermináveis. Mas, a principal realização do ‘The Real Deal’ é ser o único tetracampeão mundial de pesos pesados, além de ser o primeiro boxeador a deter títulos mundiais em três décadas diferentes. Até então, seu cartel no boxe é de 44 vitórias, 10 derrotas, dois empates e um no-contest.

Nos triunfos, o multi-campeão acumula 29 nocautes e 14 lutas na mão dos juízes. Além disso, Evander teve belas vitórias sobre grandes nomes do boxe, como Mike Tyson, Riddick Bowe, George Foreman e Larry Holmes.

Ousadia Belfort

Volta do brasileiro – Do outro lado do cage, temos o veteraníssimo dos esportes de combate Vitor ‘The Phenom’ Belfort, que é ex-campeão do torneio peso-pesado e ex-campeão do peso-meio-pesado do UFC. Atualmente, pelo MMA, conta com 41 lutas no total, sendo 26 êxitos, 18 por nocaute, três finalizações e apenas cinco por decisão. No entanto, o desempenho recente no UFC não era dos melhores, estava um pouco distante do que foi em seu auge.

O brasileiro voltou a fazer a Terapia de Reposição Hormonal, o que fez o lutador voltar ter um físico considerável e parecido com do seu auge. Além disso, Belfort já venceu nomes importantes do MMA mundial como Randy Couture, Rich Franklin, Michael Bisping, Luke Rockhold, Wanderlei Silva e Anthony Johnson.