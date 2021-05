Brasileiros que não conseguem se vacinar no Brasil, buscam os EUA como alternativa

Mesmo proibidos de entrar nos EUA, diante do alto número de casos de Covid-19 no Brasil, brasileiros querem acelerar o processo de vacinação e buscam alternativas em Nova York, após quarentena no México. É a corrida pela imunização, e valem todos os esforços no turismo da vacina

Da Redação

A disponibilidade de imunizantes contra a Covid-19 nos EUA vem atraindo turistas que não conseguem se vacinar nos seus países de origem. Neste contexto incluem-se os brasileiros, que vêm se organizando para viajar a Nova York, enfrentando a quarentena em outro país – no caso o México. Os EUA já compraram 1 bilhão de doses, o que daria para imunizar quase três vezes toda a população. O presidente Joe Biden tem sido pressionado a compartilhar essas vacinas, mas, até o momento, o democrata só enviou quatro milhões de doses para o México e para o Canadá.

O turista brasileiro continua proibido de entrar nos EUA, desde maio de 2020, com a restrição estabelecida pelo então presidente Donald Trump e mantida pelo presidente Joe Biden, diante do alto número de casos de Covid-19 no Brasil.

Ainda assim, muitos brasileiros querem entrar nos EUA, encontrando como saída à quarentena no México. Ficam por 14 dias em reduto mexicano, e após esse período conseguem entrar por Nova York, desde que tenham visto válido e cumpram outros requisitos determinados pelas autoridades de saúde locais – como a apresentação de um teste de Covid-19 com resultado negativo.

No caso do Brasil, o processo de vacinação ainda é lento – faltam insumos para a produção do imunizante –, e isso faz com que a população na faixa etária entre 30 a 50 anos, permaneça no exaustivo compasso de espera. Em vários estados, por exemplo, à média de vacinados são pessoas com 60 anos ou mais – exceto profissionais da saúde, grupo de comorbidades, entre outros casos. Isso, no entanto, vem despertando a decisão dos “excluídos” em buscar o caminho dos EUA para se vacinar o quanto antes, mesmo se submetendo a gastos dispendiosos na quarentena no México.

Vacinação na Times Square

Ponto de vacinação na Times Square – De olho nessa população, disposta a se vacinar, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, quer aproveitar essa fartura de vacinas e apresentou um plano para oferecer doses em pontos turísticos, como na Times Square. Os turistas receberiam a vacina de graça, em dose única – no caso a Johnson & Johnson. Em troca, voltariam a movimentar a economia da cidade.

O plano ainda precisa da aprovação do governador, mas essa facilidade em se vacinar já fez aumentar, no Brasil, a procura de passagens para os Estados Unidos, segundo a Associação Brasileira de Operadores de Turismo. Mas alguns especialistas alertam que o ideal seria doar as doses para outros países vacinarem os grupos prioritários.

“Queremos que todos estejam seguros e obviamente meu coração está com o povo do Brasil. Houve tanta dor, tanta dificuldade”, disse. “Mesmo alguém que está temporariamente conosco, queremos ajudar. Então, estou animado para dizer que a vacinação para turistas está pronta para ir em frente”, afirmou De Blasio durante entrevista.

A meta da Prefeitura de Nova York é instalar vans na Times Square e em pontos turísticos da cidade e vacinar turistas com o imunizante da Johnson & Johnson, que é de dose única. É o chamado turismo da vacina.