Membros dos países que formam a Otan se reúnem em caráter de urgência nesta quinta-feira

A reunião foi confirmada durante o pronunciamento na quinta-feira do presidente Joe Biden, que foi contundente em sua fala, aplicando “a maior sanção econômica da história” contra a Rússia

A Otan se reunirá nesta sexta-feira – às 14 horas dos EUA -, com todos os líderes das nações-membro em caráter de emergência. A reunião foi confirmada durante o pronunciamento na quinta-feira do presidente Joe Biden, que foi contundente em sua fala, aplicando “a maior sanção econômica da história” contra a Rússia. “Hoje, estou autorizando sanções fortes e novos limites sobre o que pode ser exportado para a Rússia, com custos fortes à Rússia agora e ao longo do tempo”, adicionou.

Disse que o governo limitaria a capacidade da Rússia de fazer negócios em dólares e outras moedas, e que planejava sancionar outros bancos russos. Porém, ele informou que as sanções ainda não incluem banir o país do sistema bancário SWIFT.

Esse sistema, nomeado Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, foi fundado em 1973 para substituir o “telex” e agora é usado por mais de 11 mil instituições financeiras para enviar mensagens seguras e ordens de pagamento. Sem alternativa aceita globalmente, é essencial para as finanças globais.

