Michael K. Williams atuou no filme ganhador do Oscar, “12 Anos de Escravidão”

Michael K. Williams participou da série “Lovecraft Country”, da HBO Max. O trabalho do artista lhe rendeu uma indicação ao Emmy neste ano — durante a carreira, foi indicado a cinco Emmys. Ele foi encontrado morto em seu apartamento, no Brooklyn, Nova York, aos 54 anos

Da Redação

O ator Michael K. Williams, mais conhecido por interpretar o personagem Omar Little na série “The Wire”, foi encontrado morto em seu apartamento em Brooklyn, Nova York, aos 54 anos. A informação foi divulgada pelo THR em contato com um representante do artista.

O ator ganhou notoriedade na televisão por “The Wire”, da HBO, que aborda o narcotráfico na cidade de Baltimore, nos EUA, tanto pelo lado dos agentes quanto dos criminosos. Mas a lista de trabalhos em séries e filmes é longa. Ainda pela HBO, ele se destacou no papel de Chalky White em “Boardwalk Empire”, outra série que fez sucesso nos EUA.

Recentemente, Michael participou da série “Lovecraft Country”, da HBO Max. O trabalho do artista lhe rendeu uma indicação ao Emmy neste ano — durante a carreira, Williams foi indicado a cinco Emmys. Entre os principais filmes que ele trabalhou estão “12 Anos de Escravidão”, que levou o Oscar de melhor filme, “Brooklyn: Sem Pai Nem Mãe”, “Assassin’s Creed” e “Vício Inerente”.

O corpo do ator, segundo informações, foi encontrado pelo sobrinho. A causa da morte ainda não foi divulgada.