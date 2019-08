Edição de agosto/2019 – p. 37

Alerta de tendência: Capas

Nessa edição, vamos falar um pouco sobre essa peça que se tornou uma grande favorita de designers e marcas para essa próxima temporada outono-inverno/2019-2020, a capa! Que, com certeza, será um must have!

Essa peça tão feminina foi reinventada, e não só temos o casaco estilo poncho clássico, que por sinal é super democrático para todos os tipos de corpos, mas também muitos outros estilos como camadas estruturadas com buracos para passar os braços, mangas falsas, de tamanho grande, etc! E isso só falando de silhuetas.

Enquanto a comprimento, existem as super curtas, as de altura no quadril, até os joelhos ou maxi capas. Ou seja, para todos os gostos. Só é questão de combiná-las conforme a ocasião e nosso estilo próprio.

Sobre os materiais, os mais vistos são as feitas de lã. Ainda que também podem ser de algodão, organza, etc. Podem ser lisas ou estampadas, bordadas, com franjas, com gola de pelo, etc. Se dê um tempo para buscar a que mais combine com seu gosto pessoal, pois as opções são muitas. Uma dica: não tenha medo das capas com cores fortes, pois causam um efeito espetacular no look. A seguir, vamos ver algumas maneiras de como usar capas nesse próximo outono/inverno.

Look casual

Para um look casual a melhor pedida é uma capa de lã folgada, pois será mais cômoda e possibilita a movimentação livre; essas são as ideais para o dia a dia. Podem ser combinadas com saias curtas ou médias e com mocassins.

Look formal

Já para um look um pouco mais elegante, podemos usar uma capa com volume, que deixa o visual mais imponente, pode ser com estampadas oversized ou com algum elemento que dê um toque especial. É fácil combiná-la com calças, blusas básicas e sapatos plataforma. Ou até mais com um macacão, para as mais ousadas.

Outra opção seria com sapatilhas brancas e jeans ou calças largas; também podemos trocar as sapatilhas por stilettos para deixar o look ainda mais fashion.

Capas com vestidos

Com vestidos maxi, a capa recomendada seria uma mais folgada, e com vestidos curtos seria uma capa estruturada, pois alongam as pernas e dão mais elegância ao visual.

Capas com botas e camisa

Outro look para arrasar é usar a uma capa com botas e uma camisa. Você estará cômoda e ao mesmo tempo na moda. Não se esqueça dos acessórios, são aliados muito importantes!