Edição de outubro/2018 – p. 46

Ô loco, meu! É Faustão com revelações e ironia

Ô loco, meu! Tá parecendo frango empanado… – ri da cena em que o rapaz se arrasta na areia e se levanta atordoado, no quadro Vídeo Cassetadas. “É, minha senhora… A senhora tá aí, né… Sentada no sofá, né minha senhora… Há quanto tempo o fantástico do seu marido não entra no ar…” Assim é o debochado Fausto Silva, popularmente conhecido como Faustão, que há vinte e seis anos está no ar, aos domingos na Globo, com o notável Domingão do Faustão, que mantém liderança em seu horário. O gordinho – agora muito mais magro – mais amado do Brasil coleciona uma série de episódios hilários, que marca a sua carreira como um dos maiores apresentadores da telinha no momento.

O Faustão não tem papas na língua quando é preciso rasgar o verbo com críticas “apimentadas” sobre política e políticos, também alfinetando a sua própria produção quando algo não sai a contento. Ele para tudo, olha para a lente da câmera e “metralha”, sem dó, a quem a carapuça servir. Inclusive, já deu duras em cantores que “sobem nas tamancas” por algum motivo, e que reclamam disso ou daquilo. A cantora Paula Fernandes que o diga, quando se irritou durante apresentação ao vivo porque o seu vilão estava desafinado. “As bailarinas vão ficar com ela (Paula) aqui no palco duas horas e meia…”, retrucou Faustão indignado.

Para quem não sabe, Fausto Silva adora relógio e tem uma coleção deles, inclusive presenteando os amigos mais próximos com relógio de luxo. A coleção do Faustão é inigualável, com relógios exclusivos e raríssimos, repletos de funcionalidades e com materiais nobres. No Domingão do Faustão, por exemplo, ele dificilmente repete o relógio. Para que você, leitor, tenha noção do poderio da coleção, o apresentador possui um Hublot MP-06 Senna, relógio criado pela Hublot para homenagear Ayrton Senna. Um relógio exclusivo – apenas 41 peças no mundo –, com turbilhão, caixa em ouro rose e que custa 135 mil dólares (cerca de 520 mil reais).

Dono de uma cobertura de R$ 35 milhões, Faustão é conhecido por ajudar funcionários e chegou a dar casas para membros de sua equipe. Questionado sobre a fama de generoso, o apresentador se mostrou humilde: “Não tenho mérito nenhum. Todo mundo que está na vida, que tem felicidade, saúde e está numa profissão que gosta tem a obrigação de tentar melhorar a vida para todo mundo. Não é questão de ser bonzinho, é de ser inteligente. Se todo mundo fizer isso, você cria um mundo melhor para todo mundo. É obrigação de todo mundo. Qualquer tipo de ajuda cria uma sociedade mais alegre e mais feliz”, orienta.

Lembrando sua trajetória polêmica na televisão, quando perguntado, o apresentador afirmou que não se incomoda com as críticas que recebe na carreira: “Foi um desafio porque fui fazer uma coisa que não estava acostumado a fazer. Era um programa supermercado, que tem que atender a criança, jovem, adulto e velho. Esse é o grande desafio. E a Globo tinha tentado de várias maneiras conseguir um programa que desse audiência, faturamento e prestígio. A gente está conseguindo. Todo domingo é um desafio conquistar quem gosta, quem não gosta, quem critica. Televisão é assim”.

Quanto ao quadro “Pizza do Faustão”, temporariamente cancelado, Faustão explica o seguinte: “Paramos a pizza porque estamos todos de dieta lá. Só você que pode dar uma engordadinha, nós não. Senão, vai virar tela cheia”, debocha.

“…foi ótimo fazer cirurgia do estômago”

Fora das câmeras, na vida cotidiana, Fausto Silva revela que, “nunca bebi e nem fumei. Quem gosta de comer mesmo e bebe tem de pensar muito. Tem muito garoto de vinte e cinco anos indo para a cirurgia do estômago, imagine. Ela é para pessoas com mais de cinquenta anos que já tentaram perder peso. Tem gente que acha que vai emagrecer e ficar lindo. O médico faz operação no estômago. Milagre, não. Para a minha saúde foi ótimo fazer cirurgia do estômago, fiquei com mais disposição. Eu como de tudo”, garante o apresentador.

Quando está de férias da televisão, o endereço de Fausto Silva com a família é Orlando. O apresentador tem um carinho muito especial pela cidade e não abre mão de estar por aqui para se divertir com os filhos e relaxar. Em companhia da mulher, Luciana Cardoso, e dos filhos, João Guilherme, de 15 anos, e Rodrigo, de nove anos, gosta de visitar o parque dos Estúdios Universal, e aproveita ao máximo para curtir as atrações.

Para o apresentador que conquistou o Brasil, desde os tempos da Band com o programa “Perdidos na Noite”, ele conta que adora ser inventivo quando se trata de programa de auditório. Apresentando o Domingão do Faustão em São Paulo, disse que teria vontade de levar para o palco, pasme, um elefante. “No auditório de São Paulo não dá, por exemplo, para colocar um elefante no palco, além do elefante que é o apresentador”, sorri ironizando a si mesmo.