Milhares de pessoas que vivem na Flórida não asseguram seus imóveis

Quando as pessoas, na Flórida, têm um empréstimo da casa feito com o banco, há a exigência de um seguro com a finalidade de proteger esse investimento. Após o valor total do empréstimo ter sido pago, não existe mais essa exigência e, por esse motivo, milhares de proprietários deixam de pagar seguro, o que coloca em risco o imóvel, segundo os experts. “É uma loucura completa não ter seguro – a menos que você seja muito rico e pode se assegurar, mas eu não creio que este seja o caso para a maior parte das pessoas”, diz Victor Roldan (Director do RMS).

A Associação Nacional dos Comissários de Seguro diz que os valores de seguros pagos pelos moradores da Flórida foi o terceiro mais alto quando comparado com outros estados em 2016, custando aos proprietários de imóveis $1,918 por ano. Relacionado à média nacional, os moradores da Flórida pagam $726 a mais por ano.

De acordo com o Census Bureau americano, mais de um em cada 10 (12.8 %) dos imóveis ocupados na Flórida não possui seguro, e esse número aumenta para 14.4 % em Miami – sendo o dobro da média nacional (6.8%). Fonte: NBC Miami (2/25/19) Masihy, Myriam; Esquivel, Sandra.

O seguro do imóvel é muito importante, independentemente de ser mandatório. Lembrem-se de que vivemos em um estado onde há furacões, tornados, incêndios etc. Apesar de eles não ocorrerem com frequência, quando acontecem, podem causar muitos danos com valores elevados.

Às vezes, proprietários de apartamentos e townhomes não acreditam que necessitam ter o próprio seguro, pois a maior parte desses imóveis tem seguro já incluso no condomínio mensal. Mas lembrem-se de que esse seguro serve somente para a parte externa, tais como paredes externas, janelas, telhado; mas não assegura nada dentro do imóvel. Por isso, é importante se obter um seguro para cobrir a parte interna do imóvel. Analise o seu seguro e verifique exatamente o que ele cobre se precisar acioná-lo, pois existe uma grande variedade de coberturas entre as seguradoras.