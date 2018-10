Edição de setembro/2018 – p. 46

Desafio de vidas passadas na volta de Alinne Moraes às novelas

A nova novela da Rede Globo, “Espelho da Vida”, com estreia marcada para o dia 25 de setembro – escrita por Elizabeth Jhin – , traz o tema vidas passadas, enaltecendo a participação da atriz Alinne Moraes, que interpreta a vilã Isabel, mostrando o talento que o público conhece. Ela ficou afastada durante dois anos da telinha – depois de viver a Diana de “Rock Story” (2016) –, e retorna em alto estilo. “A Isabel faz um pouco de tudo. Ela trabalha na livraria da Margot (Irene Ravache), é fotógrafa e escreve uma coluna para o jornal. Já visitei muitas redações, como a da Globo, buscando elementos para minha interpretação. Meu pai foi jornalista em Londrina e isso ajudou um pouquinho na composição da personagem também”, lembra Alinne.

Falando um pouco mais sobre a sua personagem em “Espelho da Vida”, Alinne Moraes ressalta a índole ambiciosa de Isabel, que se envolve com Felipe (Patrick Sampaio) mesmo estando de casamento marcado com Alain (João Vicente de Castro). “Isabel é mesmo inescrupulosa e não mede consequências para conseguir o que almeja. Uma característica surpreendente porque mesmo estando de casamento marcado, tem um amante, desencadeando situações perigosas de amor e ódio”, complementa a atriz.

“É sempre um desafio interpretar mulheres destemidas, caso de Isabel, que acaba sendo vítima em um acidente de carro, apimentando a trama, a partir daí abrindo caminhos misteriosos na novela. A personagem tem tudo o que o público gosta, e, no exercício de atriz é muito prazeroso esse desafio. Quando recebo os capítulos da novela, fico surpresa com as manobras que a personagem é capaz de realizar, sem escrúpulos”, acrescente Alinne.

Completando dezesseis anos de contrato com a Globo, Alinne Moraes é querida pelos autores e diretores de novelas da emissora, consequência do seu profissionalismo e empenho nas gravações, que traz ótimos resultados no contexto da trama. E quando, por exemplo, um autor escreve a novela que entrará na grade de exibições da Globo, o nome da atriz está sempre incluso no elenco principal. Tanto é que Alinne estava surpreendentemente sendo disputada por dois autores da casa: Aguinaldo Silva, responsável pela criação de “O Sétimo Guardião”, trama prevista para ir ao ar em novembro deste ano, e Elizabeth Jhin, responsável por escrever a novela “Espelho da Vida”. Inesperadamente, a estrela foi escalada para a obra de Elizabeth Jhin, segundo decisão da alta cúpula global.

Alinne Moraes, mesmo com o ritmo acelerado de gravações, não perde a oportunidade para estar com o filho, Pedro, de quatro anos, e com o marido, o cineasta Mauro Lima. Em raras aparições em público, é vista no shopping Fashion Mall, em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, quando visita lojas, passeia tranquilamente, fazendo as vontades do filho, até mesmo entrando em piscina de bolinhas. “O Pedro é muito especial na minha vida, então procuro estar com ele nas minhas folgas. O passeio em família é essencial no meu tempo livre”, comenta a atriz.

Segredos de beleza da atriz

Por onde Alinne Moraes passa, rouba a cena sem dúvida. Todos os olhares se voltam para a atriz. Indagada sobre os segredos de sua beleza, ela foi enfática, sem rodeios. “Não sou de frequentar salão de beleza, eu mesma faço uma boa hidratação de pele em casa. Passo creme de hidratação durante o banho, e o resultado é sempre maravilhoso!”, explica. “Outra coisa que eu adoro é o rímel. Posso estar totalmente largada, com roupa casual, mas com certeza vou estar com rímel”, revela.

Quanto à alimentação, “dou preferência aos produtos orgânicos e integrais. Muitas coisas eu pego na horta que tenho em casa, e como tudo fresquinho: acerola, banana, verduras e legumes. Mas também adoro comida tailandesa”, conta.

“Sou magrinha por natureza. Mas o que funciona bem para meu peso ficar estável é fazer as refeições nos horários certos. E nos intervalos de gravações, quando bate fome, como uma fruta”, relata. “No café da manhã coloco linhaça no suco ou no iogurte. Essa sementinha faz muito bem para a saúde e dá a sensação de saciedade no estômago.”

“Há cinco anos faço balé quase todos os dias com o professor Jean Marie, no estúdio Sauer Danças, no Jardim Botânico, no Rio. Já pratiquei ioga, surfe, academia, capoeira e natação. Mas foi pelo balé que me apaixonei. Os movimentos trabalham o corpo todo, enrijecem e definem a barriga e os músculos, melhoram a postura. Sinto que meus gestos ficaram mais delicados”, enfatiza.

Carreira de sucesso

Alinne Moraes nasceu na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, e ficou conhecida ao interpretar a personagem homossexual Clara, na novela “Mulheres Apaixonadas”. Posteriormente viveu a vilã Sílvia em “Duas Caras”, emocionando o Brasil no papel da paraplégica Luciana, em “Viver a Vida”. E não parou por aí, depois foi protagonista da trama, “Além do Tempo”, interpretando a mocinha Lívia e, em seguidae, a vilã Diana em “Rock Story”.

Alinne iniciou a carreira artística trabalhando como modelo. Estreou na televisão em 2002, na novela “Coração de Estudante”, quando interpretou a mãe adolescente Rosana. Em “Mulheres Apaixonadas”, ela recebeu o prêmio de “Atriz Revelação”, o troféu “Melhores do Ano”, do “Domingão do Faustão”. Em “Da Cor do Pecado” foi à surfista Moa, que se envolveu com o Paco (Reynaldo Giannechini) durante boa parte da trama.

Entre 2004 e 2005, a atriz viveu Nina, na novela “Como Uma Onda”, seu primeiro papel de destaque, após a recusa de Priscila Fantin. Em 2005 e 2006, Alinne viveu a romântica Penny Lane na novela “Bang Bang”. No ano de 2004, foi eleita a mulher mais sexy do mundo pela revista VIP. Já no mês de agosto de 2008, foi capa da primeira edição da versão brasileira da revista masculina “Maxim”.

Após o término de “Bang Bang”, Alinne estreou no cinema, onde protagonizou a comédia romântica “Fica Comigo Esta Noite”, cujo elenco tinha Vladimir Brichta, Laura Cardoso, Gustavo Falcão e Milton Gonçalves. Alinne viveu uma de suas mais marcantes personagens, a vilã psicopata Maria Sílvia, de “Duas Caras”, trama de Aguinaldo Silva, que alcançou sucesso total de audiência.