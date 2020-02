Edição de fevereiro/2020 – p.29

Quatro reformas que farão toda a diferença na hora de vender uma casa

Mesmo que se tenha uma linda casa em um local excelente, alguns consertos e reformas devem ser considerados para modernizá-la antes de colocá-la no mercado. Tudo isso parece dar muita “dor de cabeça” no início, mas pode chamar muito a atenção de um comprador potencial, inclusive aumentando consideravelmente o preço da casa.

1. Troque as maçanetas das portas

Maçanetas estragadas e ultrapassadas não são problemas grandes, mas podem fazer a sua casa parecer mais antiga do que ela realmente é. Se elas têm mais de dez anos, considere trocá-las, o que é algo muito simples de ser feito e não deve demorar mais de uma ou duas horas com as ferramentas básicas. Há, ainda, a possibilidade de um upgrade na porta da frente… instalando uma fechadura eletrônica.

2. Arrume o concreto na entrada da garagem

Com o tempo, o solo debaixo do concreto dessa área pode se mover, resultando em rachaduras ou áreas não niveladas em algumas partes do concreto. Apesar desse tipo de defeito ser – normalmente – somente estético, ele vai piorar com o tempo, podendo levar alguns compradores a não se interessarem pela casa. Levantar a parte do concreto permitirá que se façam os reparos necessários dessa área sem ter que colocar um concreto novo em toda ela.

3. Troque a torneira da cozinha, bem como o tipo de equipamentos que existem nela

Arrumar a cozinha pode ser uma das formas mais eficientes de aumentar o valor de uma casa e de torná-la mais atraente aos compradores. Reformar toda a cozinha seria muito apreciada pelo comprador, mas requer um grande investimento. Como alternativa, considere colocar uma torneira nova e atualizar a iluminação e puxadores dos armários. Trocar a pia é outro projeto simples que trará grande impacto a cozinha.

4. Remodele o banheiro

A atualização dos banheiros poderá aumentar bastante o valor da casa. Esse projeto não precisa custar muito caro para mostrar bons resultados. Basta uma nova pintura nas paredes para fazer com que os banheiros pareçam mais claros. Além disso, verifique se há algum vazamento e modernize a torneira, chuveiro etc.

Os quatro itens apresentados são ótimos; no entanto, considere contratar profissionais qualificados que deixarão a casa pronta para agradar aos compradores e para um sensacional Open House.

Fonte: Meghan Belnap e RIS Medias Housecall