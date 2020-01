Edição de janeiro/2020 – p. 29

10 razões para contratar um agente de compras para representá-lo ao comprar um imóvel

Em nossas vidas, comprar um imóvel é um passo muito significante, pois não é simplesmente encontrar a casa correta; mas, acima de tudo, decidir acertadamente qual investimento financeiro a longo prazo deve ser contratado. Antes de gastar uma quantia para garantir essa compra, o agente adiantará vários itens, tais como a busca da propriedade mais adequada e o início do processo da compra assim que o comprador estiver pronto.

Por que contratar um agente?

1. O serviço é gratuito

Saiba que contratar um agente não traz ônus (99% das vezes) ao comprador. Assim que o negócio está finalizado, o agente é pago pelo vendedor. Além do serviço ser gratuito, tempo e dinheiro são economizados. Portanto, encontre um agente com o qual se sinta confortável para trabalhar.

2. Contratar o agente que está vendendo a casa não é a melhor opção

Por algum motivo, alguns compradores acreditam que procurar o agente que está vendendo a casa trar-lhe-á um ótimo negócio (mito no mercado imobiliário). Os compradores pensam, ainda, que isso lhes dará alguma comissão (o que até pode acontecer), no entanto, lembre-se de que esse agente está defendendo os interesses do proprietário do imóvel. Exemplo: economizar $2000.00 em comissão, mas pagar $10,000.00 a mais pela casa = perda de $8000.00! Além disso, o agente fará o possível para finalizar a venda, o que não é o melhor para o comprador na maioria das vezes. Um comprador inteligente deve evitar essa situação de dupla representação.

3. Experiência profissional

O agente de compra deve ter experiência profissional para encontrar o imóvel adequado, o que leva certo tempo. Muitas vezes, compradores perdem horas procurando propriedades que não são as ideais. Por isso, é muito importante obter ajuda, principalmente se estiver comprando seu primeiro imóvel e se você for uma pessoa muito ocupada. Ter um agente verificando as propriedades economiza muito tempo, bem como checa se elas estão em ordem para ser vendidas. Além disso, um agente com experiência no ramo imobiliário reconhece problemas no telhado, infiltração e vazamentos.

4. Conhecer bem a área

Ter um agente de compra a seu lado é vital quando se está mudando para uma nova cidade ou para outra parte do país, pois uma pessoa com conhecimento local acarreta a chance de investir em uma parte “boa” da nova cidade. Um bom agente que trabalha principalmente com compradores conhecerá bem a área. Ele conhece as vizinhanças atraentes ou não para a maior parte dos compradores; por exemplo, um comprador com filhos precisa morar em áreas que possuam escolas próximas.

5. Avaliação e parte financeira

Não é fácil avaliar uma propriedade quando não se tem muita experiência. Quando se está comprando o primeiro ou segundo imóvel, é muito importante ter um agente para ajudar a consegui-lo pelo preço justo no mercado (ou até mesmo abaixo desse valor). Um dos melhores atributos de um agente experiente é avaliar o imóvel com valor adequado.

A parte de financiamento pode ser um pesadelo, pois deverá ter a pré-aprovação de sua instituição financeira. Quando estamos falando da compra de uma casa e financiamento, normalmente há uma “montanha” de documentos e formulários exigidos. O agente verifica se tudo está de acordo com o contrato, bem como explica termos de fundamento imobiliário. Por exemplo, uma grande parte de compradores não sabe a diferença entre o valor que se dá como garantia e o valor da entrada. Entender o significado de cada termo é fundamental para o comprador.

6. Tempo gasto para conhecer os imóveis

Ter um agente é como ter um assistente pessoal, que vai agilizar visitas em propriedades que estão no perfil do comprador. Deixe o agente saber de sua disponibilidade (agenda) para que ele faça grande parte do trabalho.

7. Valor dos contratos

Nunca subestime o valor dos contratos quando estiver comprando uma casa. Os acordos não são somente financeiros, pois datas são impostas no contrato de compra também. O agente cuidará para que todos os termos necessários do seu contrato sejam cumpridos. Se isso não for levado em consideração, corre-se o risco de perder a quantia dada como garantia na compra da casa. Um excelente agente mantém o comprador informado sobre tudo para que não se perca um centavo dado como garantia para comprar a casa. Existe também uma abundância de pequenos detalhes antes de assinar a compra da casa. Muitos detalhes fazem parte das leis dos novos contratos. Seu agente também o ajudará em modificações que ocorreram nos regulamentos.

8. Contatos profissionais

No processo da compra de um imóvel, há muitas pessoas envolvidas. Não é somente você e o gerente do banco. Há outros profissionais necessários, tais como os inspetores de casa. E o que acontece se o inspetor descobrir um problema com a casa e ela precisar de reparos? O agente vai auxiliá-lo com os contatos dele, além de ele estar familiarizado com situações desse tipo.

9. Agente de compra: o negociador

Muitos não gostam de negociar… e, às vezes, nem são muito bons para fazê-lo. Talvez você goste do proprietário da casa e não quer aborrecê-lo. É difícil dizer não ou pedir a alguém para reduzir o preço ou, ainda, negociar o preço dos reparos necessários. Bem, vamos voltar àquela inspeção que detectou um problema. Você tem habilidade e confiança para renegociar o valor da propriedade? Não? OK, o agente fará isso em seu lugar.

10. Fazer tudo no tempo necessário

Ficar no tempo indicado é um processo muito importante na compra da casa. Pode ser necessário sair de sua casa em um tempo determinado ou começar um novo emprego em uma data específica. Não é fácil tentar empacotar tudo na casa e manejar outros eventos ao mesmo tempo. Muitos compradores não percebem que o agente de compras continuará tomando conta da compra de sua nova casa enquanto você se concentra na sua mudança para o outro lado do país para aceitar a promoção oferecida pelo seu empregador, por exemplo.

Pensamentos Finais

Um excelente agente de compras cuida de seus interesses o tempo todo, protegendo-os a qualquer custo (esta é a melhor forma de ver esse relacionamento). Quando tudo estiver terminado, você agradecerá por ter resolvido escolher um agente de compras para ajudá-lo em vez de tentar ter encarado esse processo sozinho.

