A “Full Sail University” oferece programa com mais de 50 horas de conteúdo em português

Da Redação

Uma oportunidade aos brasileiros residentes em Orlando e região. A “Full Sail University”, localizada em Winter Park, especializada em carreiras criativas, oferece programa exclusivo e gratuito para pais e educadores brasileiros. Essa iniciativa irá beneficiar a comunidade, que terá chance em importante universidade da Flórida.

Com a curadoria dos educadores Almir Vincentini, Francisco Mendes e Lucas Medeiros, além da “Community Outreach Director” da “Full Sail”, Carol Olival, o programa conta com mais de 50 horas de conteúdo disponibilizado em português e com a participação de mais de 40 profissionais que participaram de forma voluntária na iniciativa.

“Com todas as mudanças com as quais tivemos que nos adaptar por conta da Covid-19, e as próprias mudanças inerentes ao mercado e à era tecnológica em que vivemos, é fundamental repensarmos educação com uma nova abordagem, menos preocupada com conteúdo, notas e provas, e mais focada na preparação dos jovens para o mundo real”, diz Carol Olival.

“É maravilhoso poder oferecer tanto repertório para pais e educadores e provocar a reflexão e o debate de temas como inclusão social, saúde mental, e interculturalidade”.

Entre o corpo de profissionais parceiros do “Programa Escola da Família” estão empreendedores, psicólogos, professores, terapeutas e consultores. O programa está disponível na plataforma digital da universidade e pode ser acessado gratuitamente por todos, bastando fazer-se o cadastro através da página https://fs-courses.com/escola-da-familia.

Participantes recebem certificados de conclusão por módulo, cada vez que concluem uma etapa, e podem receber um certificado de conclusão do programa completo, caso assistam todos os módulos do programa.

Serviço

“Full Sail University” – acesse: www.fullsail.edu

Informações a brasileiros: www.experienciafullsail.com.br