O “Dia de Ação de Graças” marca o agradecimento entre famílias em jantar especial

Na próxima quinta-feira, 25, será celebrado o “Thanksgiving”, ou “Dia de Ação de Graças”, um dos feriados mais importantes dos EUA. Familiares em Orlando já se preparam para data tão significativa na história do país; restaurantes tem cardápio especial, além das atrações nos parques da Disney

Da Redação

“Thanksgiving”, ou “Dia de Ação de Graças”, é um dos feriados mais importantes dos EUA, que será comemorado nesta quinta-feira, dia 25, ocasião em que as famílias se reúnem – um momento para passar com quem gosta, para conversar e se deliciar em um grande jantar. E familiares em Orlando já se preparam para data tão significativa na história do país, como um dia de gratidão a Deus, com orações e festas, pelos bons acontecimentos ocorridos durante o ano. E, evidente, como manda a tradição, não poderá faltar à mesa o peru, assim como a batata doce, purê, torta de abóbora, torta de maçã, torta de nozes, entre outros alimentos.

Perú não pode faltar à mesa – Lembrando que o primeiro “Dia de Ação de Graças” foi celebrado nos EUA em Plymouth, Massachusetts, pelos peregrinos fundadores da vila. Após as colheitas terem sido gravemente prejudicadas pelo inverno rigoroso, os colonos tiveram uma boa colheita de milho no verão de 1621. Para celebrar a ocasião, o governador da vila organizou uma festa no outono de 1621.

O tom familiar do “Thanksgiving” faz com que a celebração, em algumas regiões dos EUA, seja mais importante até mesmo que o Natal e o Ano Novo. Os restaurantes oferecem cardápio especial para as famílias que optam em celebrar fora de casa. Nesse dia, familiares de Orlando – assim como em outras cidades da Flórida –, se juntam com muita festa e comida, e os turistas também podem aproveitar a data.

Comemoração nos parques

Nos parques da Disney, acontecem muitas homenagens ao “Dia de Ação de Graças”. São realizadas paradas temáticas, atividades e jantares em alguns restaurantes (incluindo os de hotéis da Disney). O “Thanksgiving” é um dos principais feriados de Orlando, então espere os parques cheios e com pessoas querendo justamente comemorar e aproveitar esse dia. E chegue cedopara quem deseja conhecer as festas de “Thanksgiving” nos parques da Disney ou da Universal em Orlando.

Desfile da Macy’s

No dia de “Thanksgiving”” , por volta das 9 da manhã, a “Macy’s Thanksgiving Day Parade”, em Nova York, começa no lado oeste do Central Park, na 77th Street. O desfile continua descendo a 6th Avenue em direção a Herald Square na 34th Street, onde fica a loja Macy’s. Personagens marcantes fazem parte dos desfiles Homem-Aranha, Mickey Mouse e Hello Kitty, entre outros.

Desde as 6 da manhã as pessoas vão se juntando ao longo da rota do desfile, para garantir uma boa visão. Então, se você quer um bom lugar ao longo da rota para poder apreciar o desfile, é bom chegar o mais cedo possível. Muitas vezes alguns pedaços das ruas estão fechadas para o público, evitando assim uma multidão de pessoas. Se você não conseguir um lugar, tente no próximo quarteirão. Os balões são enormes, não tem como não enxergá-los, mesmo à distância.