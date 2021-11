O Papai Noel negro já pode ser visto em vários pontos da Disney, rompendo 66 anos de história

Em comunicado, a Disney afirmou que o Papai Noel negro refletirá a diversidade – a figura natalina é representada de várias maneiras nas comunidades ao redor do mundo. “Com esse espírito, refletirá a diversidade das comunidades vizinhas no “Disneyland Resort” e no “Walt Disney World Resort”

Da Redação

A novidade da Disney para o Natal deste ano foi incluir Papai Noel negro em suas celebrações. Pela primeira vez nos 66 anos de história dos parques temáticos da empresa, papais noéis negros estão em pontos estratégicos do parque, interagindo com as crianças, em um fato que chama a atenção dos visitantes, principalmente da garotada. Em comunicado, a Disney informou que o Papai Noel refletirá a diversidade, pois a figura natalina é representada de várias maneiras nas comunidades ao redor do mundo.

Figura do bom velhinho atrai as crianças – Tanto no “Disneyland Resort” em Anaheim, Califórnia, quanto no “Walt Disney World Resort” em Lake Buena Vista, um Papai Noel negro foi visto em determinados encontros e festas de Natal fora do horário comercial.

Um porta-voz da Disney disse que o Papai Noel é representado de várias maneiras nas comunidades locais e regionais ao redor do mundo, e com esse espírito, refletirá a diversidade das comunidades vizinhas no “Disneyland Resort” e no “Walt Disney World Resort”.

Um usuário do Twitter publicou: “tenho certeza de que acabei de ver o primeiro Papai Noel negro no ‘Walt Disney World’ e estou realmente chorando lágrimas de felicidade.”

Outro internauta, contrário a manifestação, comentou a notícia, dizendo que “todo mundo sabe que o Papai Noel não é negro, eles não deveriam fazer um Papai Noel preto apenas por uma questão de relações públicas”.

Alguns usuários responderam a isso, dizendo que “todo mundo sabe que o Papai Noel não é real.” A influenciadora digital de parque temático Victoria Wade, que é negra, comentou nas redes sociais sobre a inclusão de um Papai Noel negro nos parques da Disney. “Nunca na vida eu pensei que a Disney realmente colocaria um Papai Noel negro nos parques.”

A mudança a deixou emocionada e com maior probabilidade de gastar dinheiro nas festas de Natal dos parques, disse ela na publicação. “Com a Disney implementando essa mudança como parte de sua iniciativa de diversidade e inclusão, realmente me permite me sentir mais confortável quando visito os parques”, disse ela.