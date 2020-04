Prefeito de Orlando lança rastreador de dados Covid-19

Prefeito Buddy Dyer lança rastreador para identificar coronavírus

Orlando, FL

O Prefeito de Orlando, Buddy Dyer, lançou um novo rastreador de dados Covid-19 online. A plataforma usa dados fornecidos pelo Departamento de Saúde da Flórida para mostrar uma visão atualizada dos dados mais recentes sobre casos positivos da Covid-19, específicos da cidade de Orlando. “À medida que continuamos a responder aos impactos da Covid-19, a divulgação de informações críticas para a nossa comunidade continua sendo uma prioridade”, disse o prefeito Buddy Dyer. “Fatos e dados são uma das ferramentas mais críticas que temos como governo para informar a comunidade no esforço de impedir a propagação do vírus”.

O prefeito Dyer observou que: “Colocamos esses dados na ponta dos dedos de nossos socorristas para que eles saibam imediatamente quando podem estar respondendo a uma área que possui um caso positivo da Covid-19 para permitir que tomem as precauções adicionais que possam ser necessárias. necessário garantir sua segurança e a segurança do público ”, enfatiza.

“E queremos garantir que nossos residentes de Orlando tenham acesso a esses dados e às informações mais atualizadas”, afirma Dyer.

Moradores terão acesso – Essa nova plataforma, que pode ser acessada em, Orlando.gov/datatracker, inclui informações sobre o número total de casos positivos da Covid-19 em toda a cidade e a repartição desses casos por bairro. Também incluirá um mapa da vizinhança em toda a cidade, mostrando áreas onde os casos positivos da Covid-19 estão mostrando que estão mais concentrados.

Buddy Dyer alertou, enquanto esses novos dados mostram mais informações sobre as concentrações de casos da Covid-19, de que todos os residentes de Orlando devem permanecer diligentes ao fazer o possível para impedir ainda mais a propagação do vírus.

“Queremos continuar lembrando aos residentes que, independentemente de onde eles moram na cidade de Orlando, permaneçam diligentes e fiquem em casa. Além disso, continue a seguir as diretrizes do CDC, incluindo lavar as mãos regularmente e praticar um metro e meio de distanciamento físico e usar coberturas para o rosto quando precisar sair de casa para realizar tarefas ou exercícios essenciais ”.

A cidade pretende atualizar esse painel de dados toda segunda, quarta e sexta-feira com os dados mais recentes recebidos do Departamento de Saúde da Flórida. Esse cronograma depende do recebimento de dados do Departamento de Saúde da Flórida.

E para proteger a privacidade dos residentes de Orlando, os dados apresentados na plataforma de rastreadores on-line Covid-19 da cidade refletem a localização geral das pessoas que deram positivo para a Covid-19 e não refletem sua localização exata. Os dados foram obtidos no Departamento de Saúde da Flórida.