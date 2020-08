O candidato democrata Joe Biden, se eleito, irá ampliar o DACA, e revogar medidas de Trump

O “Plano de Imigração” do democrata Joe Biden prevê fim de medidas “cruéis e insensíveis” de Donald Trump e ampliação do DACA. O programa apresenta reforma imigratória legislativa, reforço na vigilância das fronteiras e imigração na América Central. Advogada de imigração Renata Castro analisa as propostas do candidato presidenciável

A corrida presidencial dos EUA acelera e coloca side by side o republicano Donald Trump e o representante do Partido Democrata, Joe Biden, em disputa acirrada. Em contrapartida, anunciando luz no fim do túnel, Biden apresentou recentemente suas propostas para os imigrantes, muitas delas a ser implementadas nos primeiros 100 dias de seu governo, revogando as medidas “cruéis e insensíveis” de Trump, e a ampliação do “Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)”, favorecendo 800 mil jovens – os chamados “Dreamers” –, em condições vulneráveis no país.

Entre as principais medidas de Joe Biden estão: invalidação de decretos de Trump considerados por ele “rigorosos, cruéis e insensíveis”; reformar critérios para pedidos de asilo; modernizar o sistema imigratório; dar fim à separação de famílias na fronteira; acabar com as restrições impostas a muçulmanos e cuidar da política de proteção de status temporário para pessoas refugiadas provenientes de países violentos. Biden pretende também acabar com o decreto de Trump, que destina recursos federais para a construção do muro na fronteira.

Ampliação do DACA – Biden também fala em coibir a imigração em massa, proveniente de países da América Central. O candidato afirma que quer “se aproximar da comunidade hispânica e latina” – com expressiva concentração nos EUA.

Quanto ao DACA, tão bombardeado por Trump durante a sua gestão, caso Biden seja eleito, será reestruturado e ampliado. A ideia é proteger da deportação os pais desses estudantes, os chamados “Dreamers”. Biden disse que vai fazer com que os “Dreamers” passem a receber auxílio financeiro do governo para ingressar na universidade. O candidato apoiaria um projeto de lei para que esses jovens obtenham a residência permanente e cidadania americana, o que hoje não é possível.

Pilares da reforma imigratória

Dra. Renata Castro – Advogada de Imigração – Durante o primeiro ano de governo, o programa imigratório do Democrata prevê um debate sobre “quatro pilares” fundamentais: reforma imigratória legislativa, valorização comunitária, reforço na vigilância das fronteiras e foco nas causas da migração na América Central.

E segundo a advogada de imigração, Renata Castro, fundadora do “Castro Legal Group”, o plano imigratório de Biden é mais “pé no chão” e condizente com a realidade vivida pelos imigrantes. “Trump usou mais de 400 ordens executivas para prejudicar imigrantes e interferir no sistema imigratório, dificultando o caminho para o sonho americano de milhões de pessoas. Ele passou a sua gestão preocupado em acabar com o que foi construído pelos seus antecessores, como lutar pelo fim do DACA; dificultar a vida de empresas que querem contratar estrangeiros; banir imigrantes de diversos países sob o argumento de que imigrantes oferecem risco para os empregos e à segurança dos americanos, e isso não é verdade”, rebate a advogada.

Se referindo à legalização dos mais de 11 milhões de imigrantes que vivem ilegalmente nos EUA, Renata Castro não acredita que isso vá acontecer. “Apesar da grande expectativa, é difícil uma reforma imigratória abrangente que permita a obtenção de autorizações de trabalho para milhares – senão milhões de imigrantes – em um momento em que altos níveis de desemprego assolam o País.”

Lembrando que, “a esperança é sem dúvida, a última que morre” e que imigrantes continuam na expectativa do melhor. Disse Renata que é grande a expectativa dos imigrantes para uma política imigratória mais abrangente, mas existem outras opções de legalização para estrangeiros. “Programas de green card por ofertas de trabalho nas categorias EB-3 e EB-2, pedidos de green card para vítimas de violência doméstica (VAWA), entre outras opções, que continuam disponíveis. É importante consultar um advogado de imigração para saber sobre as opções existentes”, conclui a advogada.

