Documentos sobre o ataque ao Capitólio é um pedido da Câmara para investigar as atrocidades

O dossiê foi solicitado pelo comitê da Câmara que investiga o ataque ao Capitólio – em 6 de janeiro de 2020 –, e definiu um cronograma para sua liberação. A administração Biden informou aos Arquivos Nacionais, que não reivindicaria privilégio executivo sobre documentos relacionados à invasão perpetrada pelo ex-presidente

A Casa Branca negou o pedido do ex-presidente Donald Trump para ocultar documentos sobre a invasão do Capitólio, ocorrido em 6 de janeiro de 2021, depois de partidários do então presidente por ele convocados a se reunirem em Washington DC para protestar contra o resultado da eleição de 2020. Na ocasião, as duas casas legislativas se reuniriam para ratificar a vitória de seu oponente, Joe Biden. O dossiê foi solicitado pelo comitê da Câmara que investiga o ataque ao Capitólio, e definiu um cronograma para sua liberação.

Pedido de Donald Trump é recusado – O comitê selecionado da Câmara lançou uma investigação abrangente em 6 de janeiro. Como parte disso, o painel enviou pedidos de informações a várias agências federais, incluindo o Arquivo Nacional – o guardião dos registros da Casa Branca da administração Trump.

O comitê pediu “todos os documentos e comunicações dentro da Casa Branca” daquele dia – invasão do Capitólio –, incluindo registros de chamadas, agendas e reuniões com altos funcionários e consultores externos, incluindo Rudy Giuliani.

Até o momento, Trump não foi tão agressivo legalmente ao tentar afirmar esse privilégio executivo quanto suas declarações públicas podem sugerir e o anúncio da Casa Branca indica que ele provavelmente terá problemas para evitar que o lote inicial de documentos seja liberado para o comitê.

No entanto, o ex-presidente ainda pode tentar proteger seus registros processando agências relevantes – presumindo que ele possa reunir capacidade ofensiva legal suficiente para uma batalha judicial cara e complexa.

Se Trump entrar com uma ação judicial, isso poderia retardar o processo de entrega dos documentos, mas o ex-presidente tem pouco tempo para tomar essa medida, segundo Deborah Pearlstein, professora de Direito Constitucional da “Cardozo Faculdade de Direito” que é especialista em poderes presidenciais.

A última carta veio depois que a administração Biden informou aos Arquivos Nacionais, que não reivindicaria privilégio executivo sobre documentos relacionados a 6 de janeiro. Quando a Casa Branca enviou sua primeira carta na semana passada, o ex-presidente ainda não havia apresentado formalmente suas objeções.

A última resposta do Conselho da Casa Branca é mais um ato técnico em resposta ao pedido de Trump sobre o subconjunto de documentos, reafirmando a decisão já tomada pelo presidente Joe Biden de não reivindicar o privilégio executivo.

A carta enviada foi divulgada nesta quarta-feira (13), da advogada da Casa Branca Dana Remus ao arquivista dos EUA, David Ferriero, solicitando que os documentos sejam divulgados “30 dias após sua notificação ao ex-presidente, na ausência de qualquer ordem judicial interveniente”.

Depois que essa decisão foi relatada, Trump escreveu aos Arquivos Nacionais, objetando à liberação de certos documentos ao comitê com base no privilégio executivo.

Avaliação de Biden

Na carta divulgada na quarta-feira, Branca Remus escreveu: “O presidente Biden considerou a afirmação do ex-presidente e me envolvi em consultas adicionais com o ‘Gabinete de Assessoria Jurídica do Departamento de Justiça’. Pelas mesmas razões descritas na carta anterior, o presidente mantém sua conclusão de que uma afirmação de privilégio executivo não atende aos melhores interesses dos Estados Unidos e, portanto, não se justifica com relação a nenhum dos documentos fornecidos à Casa Branca em 8 de setembro de 2021”.

Especialistas jurídicos dizem que Biden tem a palavra final sobre se esses documentos são cobertos pelo privilégio executivo e, considerando que o comitê é liderado por membros do partido de Biden, o poder de Trump de influenciar o resultado é uma questão em aberto.