Edição de março/2020 – p. 28

O que ver e fazer em Bruxelas – Bélgica (Parte 1)

Grand-Place de Bruxelas

A famosa praça de Bruxelas começou a ser erguida no século XV e é o lugar mais animado e fotografado da cidade. Com dezenas de edifícios imponentes, a praça, que é patrimônio da Unesco, constitui um dos conjuntos arquitetônicos mais belos da Europa, dentre eles, a Prefeitura (Hotel de Ville) e a Casa do Rei (Maison du Roi). É um lugar incrível para sentar em um barzinho e aproveitar uma deliciosa cerveja local.

Informações úteis Endereço: No centro da cidade de Bruxelas

Manneken Pis

Símbolo mais famoso de Bruxelas, o Manneken-pis é uma estátua de bronze com cerca de 50 cm, e simula um menino fazendo xixi. Existem várias versões para sua origem, a mais famosa é que ela foi inspirada no filho do duque, que no final do século XII, teria sido encontrado fazendo xixi atrás de uma árvore no meio de uma batalha. Em datas especiais, a estátua ganha figurinos comemorativos, e já são mais de 800 roupinhas que ficam expostas no Museu da Cidade de Bruxelas, na Grand Place. Apesar de ser extremamente famoso, não espere muito dessa atração… Já que é uma pequena estátua rodeada por turistas. E existe também uma versão feminina muito menos conhecida, a Jeanneke Pis e a versão canina, o cão Zinneke Pis.

Informações úteis Endereços:

Manneken Pis: Entre as ruas L’Etuve e Chene, ao sul da Grand Place

Jeanneke Pis: Impasse de la Fidélité 10-12, 1000 Bruxelles, Bélgica

Zinneke Pis: Rue des Chartreux 35, 1000 Bruxelles, Bélgica

Les Galeries Royales Saint-Hubert

Criadas em 1847, foram as primeiras galerias comerciais da Europa. Estão divididas em três zonas: a Galeria do Rei, a Galeria da Rainha e a Galeria dos Príncipes. A Les Galeries Royales Saint-Hubert medem ao redor de 200 metros de comprimento e estão cobertas por uma enorme cúpula de cristal. No interior podemos encontrar diversas joalherias, lojas de chocolate belga famosas, como Pierre Marcolini, Leonidas, Godiva e Neuhaus, restaurantes e cafeterias de qualidade, que expõem seus produtos em vitrines luxuosas.

Informações úteis Endereço: Rue du Marché Aux Herbes 90, 1000 Bruxelles, Bélgica

Notre Dame du Sablon

Construída no século XV, a Notre Dame du Sablon é uma das igrejas góticas mais bonitas da Bélgica. Seu interior é simples e agradável. Seus enormes vitrais de 15 metros enchem a nave central da igreja de luz natural. Além disso, seu púlpito de madeira talhada de 1697 chamam muita atenção. Situada na parte alta da cidade, a igreja fica no Sablon, uma das áreas mais agradáveis de Bruxelas, cheia de construções antigas, praças como a Petit Sablon, bares, restaurantes e lojas.