Dois moradores de Broward ganharam $ 1 milhão cada em raspadinha do “The Fastest Road”

Foram prêmios simultâneos para os moradores de Broward, que ganharam $ 1 milhão cada, quando jogaram na raspadinha do “The Fastest Road”. Ambos os sortudos decidiram receber o prêmio em um pagamento único de US$ 790.000,00

Da Redação

Desta vez, dois sortudos moradores de Broward ganharam prêmios de $ 1 milhão quando jogaram na raspadinha do “The Fastest Road”. Reynald Belizaire, 59, de Pembroke Pines, recebeu o prêmio de US$ 1 milhão no escritório da Lotérica, do distrito de Miami. Belizaire decidiu levar o prêmio em um único pagamento de $ 790.000,00.

Ele conta que comprou o bilhete premiado em um supermercado Publix, localizado na Miramar Parkway, 12681, em Miramar. A loja receberá uma comissão de $ 2.000 pela venda do “Scratch -Off vencedor.”

O outro vencedor, Craig Feldman, 55, de Wilton Manors, comprou seu bilhete premiado no “Synergy Petroleum Group”, localizado em 3100 West Oakland Park Boulevard, em Lauderdale Lakes. A loja receberá uma comissão de US$ 2.000 pela venda do bilhete vencedor. Feldman, gerente do “ROSCC Family Trust”, também decidiu receber o prêmio em um pagamento único de US$ 790.000,00.

Recentemente, três mulheres Broward ganharam prêmios de milhões de dólares em jogos de raspadinha. As raspadinhas são uma parte importante do portfólio de jogos da Lotto, compreendendo aproximadamente 75% das vendas de ingressos, gerando mais de US$ 1,3 bilhão do “Education Enhancement Trust Fund” no ano fiscal de 2020-2021.