O governador Greg Abbott defende a vida e assina medida que proíbe aborto com seis semanas

O projeto lei de preservação à vida, contra o aborto, foi aprovado no Senado e na Câmara, contrariando a oposição fervorosa dos democratas. Greg Abbott, governador do Texas, sancionou a medida nesta quarta-feira, proibindo o aborto com seis semanas de gravidez

Da Redação

Em preservação à vida intrauterina, durante a gestação, Greg Abbott, governador do Texas, sancionou nesta quarta-feira a lei que proíbe o aborto, com seis semanas de gravidez, uma vez que o batimento cardíaco fetal é detectado, efetivamente banindo a maioria dos abortos no estado.

O projeto foi aprovado facilmente no Senado e na Câmara, contrariando a oposição fervorosa dos democratas. Abbott indicou apoio à medida no início da sessão e cumpriu sua promessa de assiná-la, nesta quarta, em uma cerimônia que foi fechada para membros da imprensa.

Tratou-se de prioridade para os legisladores republicanos durante a sessão legislativa deste ano, permitindo com essa medida que praticamente qualquer cidadão processe um provedor de aborto ou outros que “ajudassem e incentivassem” o aborto, em violação à nova proibição.

A restrição coloca o Texas na vanguarda entre os estados que contestam os limites de Roe v. Wade, o caso histórico da Suprema Corte de 1973 que estabeleceu o direito legal da mulher ao aborto.

“Nosso criador nos concedeu o direito à vida e, ainda assim, milhões de crianças perdem o direito à vida todos os anos por causa do aborto”, disse Greg Abbott em vídeo da cerimônia ao vivo, compartilhado no Facebook. “No Texas, trabalhamos para salvar essas vidas e foi exatamente isso que o Legislativo do Texas fez nesta sessão,” ressaltou.