Trabalho humanitário da “Fundação Sarah Britos” ajuda famílias e morador de rua no Brasil

A “Fundação Sarah Britos” realiza trabalho humanitário nas cidades de Pouso Alegre (MG) e Perolândia (GO), resgatando moradores de rua e dependentes químicos – também tirando crianças das ruas. Uma ação de fé e esperança, sob o comando de Deocleide Britos, e Deoclécio Melo

Da Redação

Um gesto de amor entre pais e filhos pode mudar situações, significativamente, mesmo em casos extremos. E foi o que aconteceu com os pais da garotinha Sarah Britos, quando, aos quatro anos de idade, foi diagnosticada com rara doença degenerativa (distrofia neuroaxonal). A partir dai, iniciou-se uma batalha incansável para salvar a vida da filha, que hoje é o nome da “Fundação Sarah Britos”, em plena atividade, sob o comando da mãe, Deocleide Britos, e de Deoclécio Melo. Uma iniciativa que atende famílias de baixa renda e que resgata a autoestima de moradores de rua – dependentes químicos –, também incentivando crianças, as tirando das ruas com atividades esportivas.

O “Projeto Resgate Vidas” e “Projeto Social Estrela Sarah Britos” cumprem tarefas essenciais. Com sede no Brasil, na cidade mineira de Pouso Alegre, sob a supervisão do Pastor Deoclécio, a iniciativa tem rendido bons frutos, ajudando pessoas em dificuldades. Já em Perolândia (Goiás), vem sendo executado o “Projeto Social Estrela Sarah Britos”, um braço da Fundação, comandado pelo professor Airton Melo, que organiza times de futebol de campo com crianças e adolescentes daquela localidade.

Equipe de futebol para meninos – “Desde 2015 que a ‘Fundação Sarah Britos’ cumpre funções importantes de ajuda às famílias de baixa renda, com respectivos filhos, incentivando as crianças a praticarem esportes. Em Pouso Alegre, o Pastor Deoclécio, que é meu irmão, tem feito um trabalho maravilhoso com moradores de rua e dependentes químicos, resgatando essas pessoas do submundo das drogas, e dando a elas perspectivas. Temos uma ‘Casa de Recuperação’ que abriga homens moradores de rua, mantendo-os com tratamento, alimentação e abrigo, devolvendo a eles dignidade. São dez homens beneficiados através do ‘Projeto Resgate Vidas’, que recebem todos os cuidados, depois encaminhados para o mercado de trabalho. Temos uma porcentagem expressiva de pessoas que conseguimos resgatar, tirar das drogas e das ruas, o que nos incentiva a prosseguir. Homens que se casaram e constituíram famílias. Alguns voltaram às ruas, mas depois se arrependem e nos procuraram, então fazemos novamente o acolhimento”, explica Deocleide.

“O nosso próximo passo, em Pouso Alegre, será criar um espaço também para as mulheres que vivem nas ruas e que são dependentes químicas. A ‘Casa de Recuperação Feminina’ já é uma nova realidade, e estamos viabilizando junto às autoridades da cidade. A Câmara Municipal de vereadores de Pouso Alegre reconheceu a ‘Fundação Sarah Britos’ como utilidade pública, e hoje temos recebido apoio de empresários local, que nos ajudam financeiramente. Também aqui, dos Estados Unidos, enviamos arrecadações e doações para a Fundação, além da parceria com a Câmara Municipal e com a Prefeitura de Pouso Alegre, o que tem viabilizado o Projeto”, enfatiza.

Voluntárias da Fundação – Já no estado de Goiás, em Perolância, segundo Deocleide, funciona um braço da “Fundação Sarah Britos”, que vem ajudando meninos através do esporte, criando equipes de futebol de campo que têm participado de importantes eventos. É uma forma de tirar os garotos das ruas e dar a eles perspectivas com o esporte, o que vêm mobilizando muitos meninos da cidade. “O meu irmão, o Professor Airton, já realizava atividades esportivas com garotos de famílias pobres na cidade, formando vários times de futebol. A nossa Fundação abraçou a causa, criando o Projeto social ‘Estrela Sarah Britos’, que é um sucesso. Temos parceiros, comerciantes da cidade, que nos ajudam doando meias esportivas e bola de futebol e uniformes.

Livro Sarah Britos

Foi lançado o livro “Sarah Britos – Uma História de Amor e Fé” – disponível no Site do Amazon, em inglês e português –, que é uma narrativa de grandes heróis. Não os heróis do cinema, segundo Deocleide. “São os heróis da vida real, dos desafios que todos nós temos que enfrentar. Você vai conhecer uma plêiade de personagens que arrodearam uma ‘linda princesa’, e que literalmente encantou, inspirou, motivou a fé. E, sobretudo, sensibilizou a comunidade de imigrantes brasileiros na Flórida –USA que expressasse em atos e obras inimagináveis o que de melhor Deus concedeu à sua criatura semelhante: a capacidade de amar e crer”, relata Deocleide. A “Fundação Sarah Britos” também disponibiliza ensino bíblico para os internos do ‘Projeto Resgate Vidas”.

Trajetória de desafios

Deocleide Britos lembra que a filha, Sarah Brito, já aos dois anos de idade apresentava sintomas que a preocupavam. “A minha filha demorou muito para andar, e o pediatra dizia que ela era uma criança preguiçosa, mas que tudo ia ficar bem, que ela iria andar e falar. Mas quando a Sarah ficava em pé, caía com muita frequência, então percebi que era algo mais sério. A minha filha, que nasceu em Orlando, foi para o Brasil com a minha mãe, e lá os médicos descobriram que ela era uma criança especial, portadora de uma doença rara, degenerativa (distrofia neuroaxonal). Foi uma luta árdua em Orlando, e a igreja ‘Nova Esperança’ nos ajudou muito”.

“Agradeço ao pessoal da igreja ‘Nova Esperança’ por estar ao nosso lado nos momentos mais difíceis”, fala com emoção. “E desde a morte de minha filha, aos nove anos, que tenho trabalhado na Fundação, que foi criada em sua homenagem com intuito de ajudar as pessoas carentes, famílias pobres, e as crianças necessitadas. É um trabalho incansável, de amor, fé e esperança”, finaliza.

Serviço

“Fundação Sarah Britos”

www.fundacaoosarahbritos.com

Fone – 407 272 0396/ Orlando

+011 55 (35) 9948-5861- Pouso Alegre

+55 (64) 9613-3901 /Pêrolandia-Go