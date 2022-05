Na Flórida casas fechadas – e mesmo abandonadas – integram a estatística de imóveis à espera de compradores

Estudo recente da “Lending Tree” descobriu que mais de 16 milhões de casas nos EUA estão vazias, Na Flórida, há um índice considerável de imóveis fechados. Por que há altas taxas de desocupação de residências no estado?

Da Redação

Mesmo com os preços das casas disparando e poucos imóveis disponíveis no mercado, um estudo recente da “Lending Tree” aponta que a Flórida é um dos principais estados com as maiores taxas de desocupação. Embora corretores de imóveis e economistas tenham dito que isso pareça improvável, as informações podem ajudar os compradores de imóveis a tomar melhores decisões.

Jacob Channel, analista econômico da “Lending Tree” disse que o estudo descobriu que mais de 16 milhões de casas nos EUA estão vazias. “Quando as pessoas ouvem isso, elas dizem ‘Isso é loucura. Os preços das casas estão disparados agora’”, disse Channel.

Segundo dados do “Departamento de Censo dos EUA” para rastrear estados pelas ações de casas desocupadas, o estudo descobriu que a Flórida está entre os 10 primeiros. “Há mais de 1,6 milhão de casas vagas no estado”, acrescentou.

Isso significa que 17% do total de unidades habitacionais do estado estão vagos. Mas Channel afirma que é importante entender o que é uma casa vazia. “Eles pensam ‘Ah, está abandonada, está em ruínas, ninguém quer morar lá’, mas na realidade as casas podem estar vazias por todos os tipos de razões.”

Casas esperando no mercado

Segundo o analista, há casas no mercado esperando que as pessoas comprem ou aluguem –casas de férias e timeshare. São as casas sazonais que estão elevando as altas taxas de desocupação da Flórida. “É apenas uma questão de como essas pessoas estão escolhendo usar suas casas que as deixa vazias na maior parte do tempo”, lembrou.

No entanto, os potenciais compradores podem usar as taxas de desocupação para entender melhor o mercado imobiliário e ajudar a tomar decisões informadas. Se as taxas de desocupação forem altas e os preços das casas forem baixos, isso pode ser um indicador de que sua casa pode não se valorizar tanto.

Por outro lado, com altas taxas de desocupação e altos preços de imóveis, como na Flórida, isso pode indicar um ponto quente de férias com mais moradias sazonais, diz o estudo.

O corretor de imóveis Mike Yeba, da “Keller Williams Winter Park”, disse que não ficou chocado com as descobertas do estudo. “Uma vez que você realmente mergulha e realmente lê as informações e vê o que está dizendo, não é nenhuma surpresa que a Flórida sendo um ponto quente tenha tantas vagas”, expressa Yeba.

Ele acrescenta que, embora as taxas de vacância sejam importantes, compradores e vendedores não devem se assustar. “Eu não quero que as pessoas olhem para essas vagas e surtem, essencialmente. O fato é que estamos em um mercado muito próspero, tanto do ponto de vista dos vendedores quanto dos compradores”, enfatiza Yeba.

“Vendedores porque temos falta de estoque, é claro, e principalmente com muitas dessas casas vagas. Compradores, por causa das taxas de hipoteca historicamente baixas. Ainda é um bom momento para lucrar e investir em imóveis.”