Debate virtual entre pais e autoridades visa o uso de máscaras nas escolas para proteger crianças

O processo liderado por pais que desafia a ordem executiva do governador Ron DeSantis para evitar a exigência de máscaras nas escolas deu início a um julgamento virtual na segunda, reunindo advogados, médicos e autoridades da Flórida

Da Redação

Advogados e testemunhas compareceram ao início de um julgamento virtual na segunda-feira em um processo liderado por pais que desafia a ordem executiva do governador Ron DeSantis para evitar a exigência de máscaras nas escolas. O juiz do condado de Leon, John Cooper participou do encontro.

Uma batalha judicial observada em nível nacional sobre as máscaras começou na Flórida na segunda-feira, com pais de todo o estado argumentando que a administração do governador Ron DeSantis não deveria ter impedido as escolas de implementar mandatos de máscaras.

O julgamento no tribunal do Condado de Leon tem a atenção da Casa Branca, de outros estados e de funcionários do distrito escolar local, muitos dos quais ainda estão discutindo com a questão das máscaras obrigatórias à medida que casos de coronavírus e quarentenas aumentam nas escolas.

Em sua essência, o caso opõe liberdade pessoal contra responsabilidade coletiva. Também poderia abordar algumas questões importantes: Quanto poder o governador e o Legislativo têm sobre as escolas locais? O pedido de emergência de DeSantis abordou uma emergência real? E quão úteis são as máscaras?

Michael Abel, representando o governador e do Departamento de Educação, reconheceu que todos os envolvidos desejam o melhor para as crianças. “Não culpamos ou criticamos as famílias pela ação que estão tomando”, disse Abel.

“Mas mascarar crianças”, disse Abel, “está longe de ser uma questão resolvida.” Ele disse que o governador tomou uma decisão política para proteger a liberdade dos pais de fazerem escolhas de saúde para seus filhos.

A disputa judicial está em andamento à medida que um número crescente de distritos escolares da Flórida impõe mandados de máscara e a administração Joe Biden ameaça uma possível ação legal contra os governadores que impedem que as autoridades escolares locais exijam máscaras para proteção contra o coronavírus.

Os distritos de Miami-Dade, Broward, Hillsborough, Palm Beach, Alachua, Leon e Sarasota disseram que exigirão que os alunos e funcionários usem máscaras, desafiando a lei estadual de “declaração de direitos dos pais” e as ordens do governo DeSantis.

Redução de salários

O comissário de educação Richard Corcoran disse na sexta-feira que o estado reduzirá os salários dos membros do Conselho Escolar de Alachua e Broward pelo que ele disse ser uma violação “flagrante” da lei. Mas não está claro quando os conselhos escolares dos condados de Miami-Dade, Hillsborough, Palm Beach, Sarasota e Leon começarão o mesmo processo de investigação que Alachua e Broward fizeram.

O Conselho Escolar do Condado de Broward dirá ao estado o que os membros pretendem fazer com a política de máscara do distrito até às 10h desta terça-feira. Se o conselho não reverter o curso de sua política, o estado pode reter cerca de US $ 31.000 por mês desse distrito.

Dois médicos do Hospital Johns Hopkins All Children em São Petersburgo testemunharam. Eles reforçaram a posição de que a variante delta está afetando as crianças mais do que as versões anteriores do vírus, e que as máscaras escolares ajudarão a prevenir sua disseminação.