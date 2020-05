Como organizar a casa em tempo de quarentena

Saber como organizar a casa e mantê-la arrumada, muitas vezes é uma tarefa que exige grande esforço, mas, uma vez que isso se torna um hábito e se consegue manter as coisas sempre nos seus devidos lugares, o acumulo de serviço acaba e não é mais preciso gastar um tempo desnecessário em tarefas que seriam simples.

A organização é um processo cíclico, e a mesma ideia vale para a cozinha. Na organização temos um ciclo: descartar, categorizar e organizar. Na cozinha, a dica é deixar os utensílios usados com mais frequência em lugares de fácil acesso, em armários e gavetas mais próximos ou não tão altos.

1. Otimize seus espaços

Cada cantinho da casa pode ser aproveitado e se transformar em um espaço funcional. É só planejar com calma e pensar em novas formas de utilizar espaços nem sempre explorados. Se acostume a guardar as coisas no lugar.

2. Defina o local de cada objeto

Quando cada coisa tem um lugar determinado a organização é simplificada. O necessário para manter a casa sempre em ordem, então, é respeitar os locais definidos por você e manter tudo onde deveria estar.

3. Guarde os objetos logo após o uso

Essa dica vai de encontro com a anterior: depois de usar, guarde as coisas no lugar. Essa lógica é simples, mas nem tão fácil de seguir todos os dias. Porém, com disciplina sua casa nunca vai ficar bagunçada!

4. Defina uma rotina de descarte de materiais

Se livrar daquilo que só ocupa espaço e junta poeira é uma ótima estratégia para organizar a casa. Além de te deixar com menos coisas para guardar e limpar, você abre espaço para coisas novas habitarem o seu lar!

5. Use e abuse de organizadores e rótulos

Compartimentar te ajuda tanto na hora de arrumar a casa quanto nos momentos do dia a dia em que você precisa encontrar, pegar e guardar as coisas.

Quando o armário é muito alto, você acaba perdendo alguns espaços, usar prateleiras e ganchos te ajuda a aproveitar ao máximo cada cantinho.

6. Desapegue do que não usa mais

Aqui é aquela hora de separar as coisas. O primeiro passo que você deve dar é o de selecionar o que não tem mais utilidade. Jogue fora, faça doações. O importante é você fique apenas com as coisas que realmente serão úteis.

7. Aposte em cestos e organizadores

Cestos e organizadores são a melhor forma de guardar as coisas, e isso vale para materiais de limpeza, alimentos e até a louça lavada na pia.

8. Guarde os eletrodomésticos em um único lugar

Guardar os eletrodomésticos no mesmo lugar pode te ajudar a poupar tempo e deixar a cozinha organizada. Se o uso for diário, como liquidificador e torradeira, você pode armazená-los na bancada.

Aproveite esta quarentena e organize sua casa. Com um pouco de trabalho, podes ter certeza, seu dia a dia vai ficar muito mais tranquilo e feliz! Até a próxima!