Na tendência do home office

Esta é uma tendência que já vinha crescendo na última década, agora, em tempos de pandemia, o home office tornou-se uma necessidade para muitos nos últimos meses. O distanciamento social e a redução da circulação nas ruas fazem com que as pessoas se adaptem à nova realidade. O home office tomou força e elas se viram obrigadas a dividir seus lares com seu ambiente de trabalho e a necessidade de reservar um espaço apropriado para isso. Por onde começar a pensar no seu home office? Cada caso deve ser analisado individualmente para dar um bom resultado. Algumas dicas podem ajudar a melhorar o rendimento, organização e criar um ambiente agradável para suas horas dedicadas ao trabalho.

Luminárias

Comece pensando num local bem ilumina diretamente a bancada. Uma boa iluminação natural ou não, ajuda na concentração e a não forçar os olhos e a dica, nesse caso, é ter uma luminária de mesa para auxiliar. Além de ficar um charme sobre a mesa, ela ilumina diretamente a bancada sem causar ofuscamento no olhos ou reflexos na tela.

Para as chamadas de vídeo, muitas vezes necessárias, uma parede de fundo bem planejada com quadros, papel de parede ou estante com livros, valoriza o seu negócio e deixa uma boa imagem do seu trabalho.

Cadeiras

Na escolha da cadeira, não leve em consideração somente a estética. Procure uma cadeira confortável e de preferência com regulagem de altura para ajustar-se ao tamanho da bancada de trabalho, favorecendo a postura correta dos membros superiores. Quando necessário, utilize plataformas de elevação para manter o monitor na altura dos olhos e também para apoiar os pés evitando deixá-los suspensos.

A maior dificuldade de ter um home office é saber distinguir o tempo para as atividades de trabalho das tarefas domiciliares, então, para minimizar a distração e a perda de foco, mantenha próximo os materiais necessários para a execução das tarefas. Quanto menos sair deste ambiente durante o trabalho, melhor. Tire proveito de prateleiras, murais, gaveteiros para guardar e organizar objetos.