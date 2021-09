O “Broward Center for Perfoming Arts”, em Fort Lauderdale, prepara a volta dos espetáculos

As novas regras de uso de máscara e teste de triagem negativo para participantes na era Covid são exigências ao público que forem às salas de cinema e teatro na Flórida. Veja o que muda e quais as condições para assistir aos espetáculos a partir de agora: teste PCR 72 horas antes do show ou cartão de vacinação

Da Redação

Quase dois anos após as restrições da Covid-19, as principais salas de cinemas e teatros da Flórida, que permaneciam fechadas, agora têm indícios de que voltarão a funcionar com a presença do público. O “Broward Center for Perfoming Arts”, em Fort Lauderdale e o “Straz Center”, em Tampa foram dois dos principais cinemas que anunciaram novas políticas para os participantes na era coronavírus.

A volta dos grandes espetáculos – Outros cinemas de artes cênicas estão seguindo e finalizando planos para manter os shows, enquanto apontam os perigos remanescentes do coronavírus, especificamente a variante Delta altamente contagiosa.

No teatro de Fort Lauderdale, que apresenta shows da Broadway, concertos e outros eventos ao vivo, a cobertura facial será exigida nas apresentações e os convidados deverão fornecer documentação que comprove a exibição negativa de Covid-19. Esses padrões serão exigidos de todos os públicos que comparecerem a shows com ingressos no “Broward Center” e no “The Parker”, disse a porta-voz Savannah Whaley.

As novas regras entrarão em vigor a tempo do primeiro grande show da temporada do “Broward Center”, “Come From Away”, que acontecerá de 3 a 14 de novembro. Portanto, o público deverá estar preparado para mostrar que não é um risco para a saúde.

Como alternativa a um resultado de teste negativo, o público pode enviar documentação comprovando que está totalmente vacinado. Pode ser o cartão de vacina original ou uma cópia digital, como uma foto no telefone ou um scanner em um aplicativo.

“O Broward Center”, por exemplo, recebeu aconselhamento jurídico de que esta política é aceitável pela lei da Flórida e está de acordo com os padrões da indústria”, disse Savannah Whaley.

Esta política vem sendo adotada por outras saldas de teatro e cinema. O público deve apresentar o teste do PCR 72 horas antes do show, com identificação com foto que corresponda ao resultado do teste negativo. Caso esqueça o comprovante ou cartão de vacina, a entrada será vetada.

“Se os frequentadores do show puderem enviar um teste de triagem Covid negativo em vez de um passaporte de vacinação, isso é aceitável pela lei. As pessoas que desejarem apresentar comprovante de vacinação em vez do comprovante Covid são livres para fazê-lo. Você simplesmente não pode fazê-los “, acrescentou Savannah.

“Enquanto esperamos o retorno dos locais lotados para a nossa temporada de 15 anos, acreditamos que esta camada adicional de precaução, juntamente com coberturas faciais contínuas e práticas de higienização, manterá nossos participantes, artistas e equipe o mais seguros possível”, finalizou a porta-voz.