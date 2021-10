Em busca da cura do mal de Parkinson, Michael J. Fox arrecada US$ 1 bilhão

Michael J. Fox está otimista e diz que não vai desistir de encontrar cura para mal de Parkinson

O astro da saga que encantou o mundo, “De Volta para o Futuro”, Michael J. Fox – diagnosticado com mal de Parkinson –, relatou em entrevista que a sua fundação já arrecadou US$ 1 bilhão, que será revertido para pesquisas para encontrar a cura da doença. “Eu só quero fazer isso. Estou comprometido com isso. Só vou parar quando conseguir”

Da Redação

Em entrevista a Revista Variety, Michael J. Fox, 60 anos, que encantou o mundo com saga “De Volta para o Futuro”, disse que a sua fundação “Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research” já arrecadou US$ 1 bilhão, que será revertido para pesquisas para encontrar a cura de mal de Parkinson. O ator foi diagnosticado com a doença em 1991, mas só revelou o diagnóstico apenas em 1998.

Otimista com os resultados de sua fundação, que está celebrando 20 anos, Michael relata que deseja aperfeiçoar tratamentos para quem tem a doença, além de encontrar uma cura. Essa tem sido a sua luta nos últimos anos.

“Há terapias que tornaram a vida muito melhor para muitas pessoas. Eu aproveito mais a vida. Estou mais confortável comigo mesmo do que estava há vinte anos.” “Posso sentar e ficar calmo. Eu não poderia fazer isso 25 anos atrás. São os medicamentos, os coquetéis farmacêuticos e as terapias de que participamos”, disse.

Enfrentando o Parkinson há 30 anos, o ator não deixa de participar de ´series e filmes. Ele também mencionou estudos recentes que afirmam que “biomarcadores do nosso organismo podem trazer a chave para o avanço dos tratamentos e para a prevenção do Parkinson.

“Eu só quero fazer isso. Estou comprometido com isso. Só vou parar quando conseguir”, contou.

Em novembro de 2020, relatou sua luta contra o mal de Parkinson em sua autobiografia no “Time Like the Future: An Optimist Considers Morality”. Michael revelou, em entrevista na época, que costuma praticar exercícios para poder melhorar sua projeção e dicção.