Compositores e interpretes brasileiros que residem nos EUA poderão se inscrever no Festival

O “BDO Live – Song Festival” acontecerá de 17 de julho à 18 de setembro de 2020 terá participação de músicos renomados, produtores musicais e equipe de jurados que irá escolher os finalistas dessa competição musical on-line. O jornalista Paulo Correa dá todos os detalhes do evento

Da Redação

Atenção compositores e interpretes brasileiros que residem nos EUA para a realização do “BDO Live – Song Festival”, que acontecerá de 17 de julho à 18 de setembro de 2020, com a participação de músicos renomados, produtores musicais e equipe de jurados incumbida de escolher os três finalistas dessa importante competição musical on-line. O evento é uma realização do “Brazilian Day Orlando”, “BR Plus Productions”, “Prima Marketing” e “Studio 94”, portanto, as inscrições já estão abertas – se estendendo até o dia 5 de julho.

Jornalista Paulo Correa, organizador do“BDO Live”, fala dessa iniciativa que demarca a celebração de nossa cultura através da música com shows transmitidos ao vivo e um festival on-line, a ser exibido em programas semanais, a partir de julho.

“O festival será transmitido em dez episódios, ao vivo, pela internet através das mídias sociais do ‘Brazilian Day Orlando’ e de nossos parceiros. Dentre os inscritos serão selecionadas trinta e seis (36) músicas que disputam os três primeiro lugares. Essa competição envolve a avaliação de jornalistas, mídias comunitárias, além de músicos, interpretes, compositores e instrumentistas que vivem nos Estados Unidos”, ressalta Correa.

No ato da inscrição – gratuita -, o concorrente deverá apresentar um vídeo com a música que pretende disputar o festival, lembrando que cada participante poderá inscrever até duas músicas, mas apena uma delas será selecionada, esclarece a comissão organizadora. Outro detalhe, as músicas inscritas devem ser inéditas, ou seja, que não tenham sido gravadas em CD ou DVD, de acordo com as normas do regulamento do festival. Os vídeos serão exibidos durante as etapas eliminatórias, sendo que na final, dia 18 de setembro, haverá expressiva celebração.

“Importante enfatizar que o ‘BDO Live – Song Festival’ foi criado devido à pandemia, com isso, abrindo oportunidade aos compositores e interpretes de mostrarem seus respectivos trabalhos. O festival vai tomar conta da internet, apostamos nisso, em se tratando de um evento que terá a presença de músicos renomados, artistas brasileiros consagrados, que vão estar entre os jurados durante o período de seleção. Não está definido o horário, mas o evento on-line está programado para acontecer às sextas-feiras, com divulgação de importantes mídias da Flórida, incluindo o ‘Jornal Nossa Gente’ que nos dará total apoio”, acrescenta o jornalista.

“O festival surgiu no encontro que tive com o produtor Paulo Henrique, quando então sugeri que fizéssemos um evento cultural on-line com a suspensão do ‘Brazilian Day Orlando Festival’ este ano, devido à pandemia. O Paulo me apresentou um projeto para a realização de um festival de música, e adorei a ideia. O festival foi bem aceito, com apoio da cidade de Orlando, do Consulado-Geral do Brasil em Miami, numa realização do ‘Brazilian Day Orlando’, ‘BR Plus Productions’, ‘Prima Marketing’ e ‘Studio 94’. Sem dúvida um grande evento, envolvendo talentos da comunidade brasileira”, comemora Correa.

A expectativa dos organizadores é que o festival poderá ser visto em todas as partes do mundo, pela TV, tablet, computador ou smartphone. Serão competições com performances e conteúdos inéditos toda a semana e votação popular definindo os classificados de cada episódio.

Premiação

De acordo com os organizadores do “BDO Live – Song Festival”, a premiação dos três finalistas, dentre os 36 concorrentes, está assim definida:

1º lugar – Produção da música, criação e produção do Video-clipe, Digital mídia Marketing, e contratação para apresentação no Show presencial “Brazilian Day Orlando 2021”.

2º lugar – ‘Troféu BDO Live 2020″ e contratação para apresentação no Show presencial “Brazilian Day Orlando 2021”.

3º lugar – Troféu BDO Live 2020 e contratação para apresentação no Show Trofeu BDO Live 2020 e contratação para apresentação no Show presencial “Brazilian Day Orlando 2021”.

Serviço

“BDO Live – Song Festival”

Inscrições no website – www.bdolive.com

Prazo de inscrição – de 17 de junho a 5 de julho 2020

Evento – De 17 de julho a 18 de setembro de 2020