Edição de maio/2019 – p. 37

Alerta de tendência: Cintos largos

Fivelas gigantes, logotipos enormes ou modelos rígidos como um espartilho se destacam em cima qualquer tipo de peça, desde trench coats ou casacos, jaquetas ou suéteres e também vestidos de festa.

De volta ao futuro

São muitas as marcas de moda que recuperaram dos anos 90 esse acessório feminino, que ao concentrar toda a carga visual na cintura, é capaz de modelar a silhueta. Dior, Alexander McQueen, Etro, The Attico, Zimmermann, Isabel Marant ou Cult Gaia (para citar alguns…) recorreram aos cintos gigantes para suas propostas tanto para a primavera como para o próximo inverno, assim que, essa tendência que acaba de começar, terá uma larga duração.

Esses cintos largos as vezes têm o foco nas fivelas e outras vezes nos padrões. Existem os rígidos, semirrígidos e flexíveis, de pele, de tecido, lisos, estampados, neutros e coloridos. E todos são tendência.

Minimalismo com fivelas

O look mais repetido em todas as semanas de moda foi o terno preto, seja de corte masculino, largo ou apertado, com um grande cinto na cintura, com fivelas sendo as protagonistas, podendo ser essas fivelas no formato do logo de Valentino, um par de ferraduras, uma fivela clássica quadrada e dourada ou forrada de pele. O ideal nesse caso é evitar qualquer tipo de acessório que tire a atenção de sua cintura.

Maximalismo com padrões espartilho

É a aposta impactante de Alexander McQueen, Etro, Loewe e Dior, que está nas ruas em cima peças largas ou fluidas. Sobre um vestido bordado, um trench coat ou sobre uma saia larga, tem a virtude de afinar a cintura e esculpir o corpo, criando curvas que não existem ou potencializando as que já estavam lá.

Outras opções curiosas, divertidas e estilosas

Uma das formas mais divertidas de usar um cinto largo que já se encontra nas ruas, em linha com a atual tendência de acessórios gigantes, consiste em escolher um cinto largo, que quase arraste pelo chão.

Para quem se diverte com cores, a escolha ideal é um cinto largo bem chamativo, que contraste com os tons da roupa ou que seja multicolorido.