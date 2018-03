Edição de fevereiro/2018 – pág. 37

Estampa de bolinhas

Em tamanho mini, imitando ao pontilhismo, ou em pontos grandes, todos valem para essa moda do momento. A estampa de bolinhas tem um ar retrô, e se apresentam principalmente em branco e preto. Muitos estilistas de alta-costura como Oscar de la Renta, Micheal Kors, Gucci Resort, Dior ou Galliano já estão apostando em looks com bolinhas, desde vestidos, camisas, blusas até calças e saias. Essa tendência vem com tudo nessa primavera, a única coisa a se lembrar é que, visualmente, as bolinhas podem alargar a silhueta, assim que devemos usá-las ao nosso favor na hora criar curvas e volumes.

Combinando as estampas de bolinhas

Dependendo do tamanho das bolinhas se obtém um estilo ou outro. Pontinhos pequenos sobre um fundo preto dão um ar mais folk; bolas mais largas e bem definidas são mais chamativas; bolinhas pretas sobre um fundo branco criam um look mais sofisticado.

É possível combinar a estampa de bolinhas com outras estampas geométricas, porém se quiser sempre acertar no look, escolha uma peça básica para utilizar com a estampa de bolinhas.

Principais peças

Uma camisa com estampa de bolinhas é ideal para as roupas de dia a dia, pode ser combinada com calças pretas ou jeans clássicos.

Esta primavera, a estampa de bolinhas encontrou nos vestidos o lugar perfeito para brilhar com todo seu esplendor! Os vestidos com estampa de bolinhas são aptos para quase todos os modelos, desde vestidos de alcinha, com mangas longas, ajustados até modelos midi. Neles veremos desde bolinhas diminutas até maxi circunferências.

Junto aos vestidos, uma das grandes tendências dessa primavera será a saia de bolinhas.

No meio do caminho, está o macacão. Essa peça, estampada de bolinhas, se apresenta como uma opção perfeita para a primavera.

Se você é mais ousada, aposte nas calças com estampa de bolinhas. De corte reto ou mais folgadas vão ser uma grande tendência nessa primavera.

Sem dúvida, a estampa de bolinhas traz esse ar atrevido e chique para nosso guarda-roupas. E você? Já está animada com essa tendência?