Edição de outubro/2017 – pág. 28

Diversão e adrenalina no “Andretti Indoor Karting”

O “Andretti Indoor Karting & Games Orlando”, é a nova atração de Orlando, em espaço privilegiado, com ar-condicionado, um complexo esportivo que traz a marca do ex-piloto campeão mundial de Fórmula 1, Mario Andretti, destacando-se o karting eletrônico.

Com base no sucesso da popular atração “I-Drive NASCAR Indoor Go-Karting”, um novo conceito de go-kart está a disposição dos visitantes –turistas e residentes. Junto com o go-karting, “Andretti” também conta com tirolesa, boliche, simuladores de corrida, um “sky bar”, escalada em rocha, laser e um restaurante de serviço completo.

“Andretti Indoor Karting & Games Orlando” é uma instalação de go-kart indoor de US $30 milhões, no Universal Boulevard, perto do centro de convenções. A sua característica principal é o “Sodirtx Superkarts” elétrico de alta velocidade. A trilha modular multinível, giratória e desenvolvida profissionalmente foi criada exclusivamente para a localização de Orlando, pela “Kart360”, com as maiores mudanças de elevação e curvas no mundo. Quando as três faixas são combinadas, o “Super Track” é a maior pista de karting indoor dos Estados Unidos.