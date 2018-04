Edição de março/2018 – pág. 37

Camisa vestido

Cada vez que uma temporada começa, uma peça se torna quase que onipresente no dia a dia. Podem existir cinco ou dez grandes tendências, mas provavelmente só uma se tornará realmente viral. E entre as tendências dessa primavera-verão está a peça que vai ostentar o título de peça chave: a camisa vestido.

Não é difícil saber os motivos por que a camisa vestido está aparecendo como uma das grandes apostas dessa primavera-verão. É cômoda, funcional e adaptável as 24 horas do dia. Nessa temporada, a camisa vestido se apresenta com diferentes estampas, como florais com um toque romântico, com risca de giz, para um look mais elegante ou em jeans, para um look mais casual. Confira aqui algumas maneiras de usar essa incrível tendência.

No trabalho

Para um look chique e cômodo no trabalho, escolha uma camisa vestido de altura midi, que podem ser usadas com botas de cano alto ou botinas. Ou ainda, poderá optar por um look lady, com uma camisa vestido mais ajustada e salto alto. E se o seu lugar de trabalho for mais descolado, é só combinar a camisa vestido com sneakers. Por ser uma peça versátil, é muito fácil combinar com um chapéu, um maxi colar ou um casaco, convertendo sua camisa vestido em um look mais sofisticado.

Naif

Se você é de uma pegada mais romântica, é só escolher uma camisa vestido de estampa floral e combiná-la com uma sapatilha. Não se esquecendo de complementar seu look com acessórios delicados, como laços e pérolas.

No dia a dia

Não sabe o que vestir para passear? Não tenha dúvidas, escolha uma camisa vestido. Tanto para um almoço, como para um jantar, essa peça é perfeita. Para o dia, use sua camisa vestido com sapatos brancos, que voltam a ser tendência. Se for um look para a noite, combine com sapatos de salto alto.