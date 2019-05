Edição de maio/2019 – p. 40

Leve e contemporâneo

A decoração contemporânea e moderna segue um novo raciocínio, proposta a partir de marcos na história que mudaram a forma de pensar e de enxergar a arte, por exemplo. A decoração contemporânea moderna, então, refere-se a uma tendência bastante singular nas artes, design e na arquitetura, desenvolvida em meados do século XX, dando origem ao que temos hoje, uma mescla de Contemporâneo e moderno.

Este estilo que surge e se reinventa nos dias de hoje é pautado pela simplicidade de linhas e “pureza” na forma de visual clean, mas pensado sempre atrelado ao funcionalismo – esta é uma parte da faceta contemporânea na decoração.

A decoração contemporânea, portanto, está se definindo como nova fase – até que venha outra e revolucione o pensamento para ela. O Rococó, bem como outros detalhes ornamentais dão passagem a uma elegância pautada nas formas mais puras, simples, com ângulos retos e linhas contínuas. No estilo contemporâneo (assim como na decoração contemporânea e moderna) o que é menos tem muito mais impacto, ou seja, com poucos objetos compondo a decoração e com mobiliários de linhas puras é mais fácil de colher melhores resultados para os padrões contemporâneos. Outro detalhe importante são os ambientes bem iluminados e arejados.

Embora de momentos diferentes, ambos estilos se assemelham com a presença da simplicidade como destaque, valendo da iluminação trabalhada nos diferentes espaços e mobiliários de características únicas que trazem exclusividade.

Já a decoração moderna exige uma atitude mais recatada quanto ao uso de elementos e materiais dentro do espaço, portanto, se a ideia for incluí-la na sua casa, o ideal é focar na funcionalidade. Dê preferência aos espaços abertos e complemente os mesmos com cores neutras.

A claridade proporcionada por tons de branco e grandes aberturas contribui para o visual clean e organizado. Para quebrar a monotonia, o preto e o cinza são ótimas pedidas, já que evitam qualquer excesso de informação.

Em ambientes sociais, você tem liberdade para compor com elementos mais dinâmicos e alegres, como um puff colorido, itens decorativos pessoais ou quadros variados. Os espelhos, muito utilizados na decoração contemporânea, são uma boa referência ao uso do vidro do estilo moderno.

Portanto, na decoração contemporânea, você pode apostar no conceito moderno com uma pegada mais pessoal e ousada, combinando materiais e tons neutros com cores e texturas. Valorize os espaços integrados e diferencie-os com jogos de luzes diferentes, de tonalidades branca ou amarela. Para salas de estar e de jantar, a luz de tom quente traz conforto e rompe com a dominação da frieza e neutralidade do moderno. Espero que gostaram das dicas e se inteiraram melhor destes dois conceitos decorativos. Até a próxima!