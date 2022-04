No Consulado americano em São Paulo a espera para a entrevista do visto pode demorar até 11 meses

O turista brasileiro está à beira de um ataque de nervos com demora para entrevista do visto de turismo americano. Em São Paulo, a espera é de 321 dias, desmotivando o viajante que pleiteava passar o mês de maio na Disney com a família

Da Redação

Diante de reclamações e desistências de viagens aos EUA com a demora de entrevistas para o visto nos Consulados no Brasil, o turista brasileiro se mostra desolado, diria, inconformado. E de acordo com dados do Consulado dos EUA no Brasil, na segunda-feira, a espera para se conseguir uma entrevista do visto de turismo pode chegar a 321 dias em São Paulo – uma demora de quase 11 meses.

No Consulado dos EUA no Rio de Janeiro, a fila é imensa e a espera por uma entrevista pode chegar a 277 dias. Em outras capitais, segundo divulgou o Consulado americano, a demora é a seguinte: Porto Alegre: 269 dias; Recife, 179 dias e Brasília, 238 dias.

Com isso, o viajante brasileiro está com os nervos à flor da pele diante da incerteza de poder realizar ainda este ano a viagem com a família aos EUA – Orlando e Nova York estão no topo da preferência. E não há nada o que se possa fazer porque, neste caso, a fila anda no compassado dos atendentes do Consulado. E não adianta bate-boca.

A alta demanda pode ser relacionada à pandemia da Covid-19, segundo afirmou Dr. Felipe Alexandre, advogado de imigração e sócio-fundador da “AG Immigration” – escritório de consultoria e advocacia imigratória. Os pedidos atuais se somam àqueles pendentes devido às paralisações da pandemia.

Os vistos em processo de emissão atualmente já haviam sido solicitados e não foram concluídos com o fechamento dos consulados e da Embaixada, atendendo apenas a pedidos de emergência.

A espera é menor para aqueles que buscam estudar nos EUA. O prazo para a realização da entrevista, nesse caso é de 24 dias.

A Embaixada recomenda que aqueles que desejam visitar os EUA que se planejem, levando em consideração a espera para a emissão do visto, obrigatório para a entrada nos EUA. Para aqueles que desejam renovar o visto, a espera é menor.

Aqueles que já possuem um agendamento podem alterar a data sem custo – portanto, vale a pena observar o site da Embaixada americana para o caso de uma data mais próxima ser aberta.

O visto de turismo é o mais solicitado no país, e dá acesso ao território americano durante período limitado e apenas para atividades sem fins lucrativos. Lembrando que não permite que o viajante trabalhe ou passe a morar nos EUA.