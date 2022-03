Bruce Willis cancelou projetos do cinema e passará por tratamentos para conter o avanço da doença

Aos 67 anos, Bruce Willis anuncia pausa na carreira ao ser diagnosticado com a doença afasia – distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação da pessoa. O ator de tantos filmes de ação policial agora enfrenta tratamento com o apoio da família

Da Redação

Se no cinema seus personagens são imbatíveis, superando situações de tirar o fôlego, a exemplo da superaventura policial “Duro de Matar”, na vida real o ator Bruce Willis enfrenta um desafio inesperado: a afasia, distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação da pessoa. Com o diagnóstico da doença, Bruce comunica pausa em sua carreira de tantos filmes de ação, segundo comunicado feito pela família do astro de 67 anos.

Segundo médicos especialistas, geralmente, o distúrbio acontece por alguma lesão ou acidente vascular cerebral (AVC), mas também pode se desenvolver aos poucos, durante o crescimento de um tumor ou desenvolvimento da doença – degeneração na compreensão, escrita e outras questões da linguagem.

Alguns projetos que Bruce tinha pela frente – inclusive no cinema –, foram cancelados e o ator passa a cuidar da doença com apoio da família, principalmente da ex-esposa, a atriz Demi Moore.

“Nós estamos passando por isso como uma unidade familiar forte, e queremos trazer aos fãs porque sabemos o quanto ele significa para vocês, assim como vocês significam para ele”, relataram familiares nas redes do ator.

Nascido na Alemanha e criado nos EUA, Bruce Willis começou a fazer sucesso na televisão ao lado de Cybill Shepherd através da série “A Gata e o Rato”. Em uma das pausas da série, ele foi convidado para atuar em “Duro de matar” (1988). Foi quando sua carreira em Hollywood entrou no auge. O filme de ação teve quatro sequências.