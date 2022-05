Após deixarem Kiev quando na invasão da Rússia, diplomatas dos EUA chegaram no domingo à capital ucraniana

Da Redação

Após ter deixado a Ucrânia às pressas, quando na invasão da Rússia ao país, diplomatas dos EUA retornaram à Kiev no domingo, após o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, prometer em uma visita no mês passado reabrir em breve a embaixada dos EUA na capital ucraniana.

Segundo a Casa Branca, será o reinício dos trabalhos no país, depois que diplomatas norte-americanos começaram a retornar à cidade de Lviv no mês passado, tendo deixado a Ucrânia em 24 de fevereiro por preocupações com a segurança.

A viagem, programada para comemorar o Dia da Vitória na Europa neste domingo, foi uma visita temporária e não sinaliza a reabertura da embaixada, disse uma autoridade de alto escalão do Departamento de Estado. A Rússia comemora a derrota da Alemanha nazista em 1945 na segunda-feira, em seu Dia da Vitória.

No domingo, diplomatas viajaram para Kiev para conduzir um compromisso diplomático antes da retomada planejada das operações da Embaixada de Kiev, informou o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Ned Price, em comunicado. O grupo foi acompanhado por seguranças do Departamento de Estado dos EUA, segundo Price.

A equipe é a primeira delegação do governo Biden a visitar a capital ucraniana desde a invasão, além da visita de Blinken ao lado do secretário de Defesa, Lloyd Austin. Blinken e Austin não visitaram a embaixada.