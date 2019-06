Edição de junho/2019 – p. 16

Concurso dá bolsa de estudo para brasileiros nos EUA

Cinco jovens brasileiros foram selecionados com bolsa de estudos para cursar inglês nos EUA, através do Contest 2019, promovido pela ONG USAHelp4U. Cerca de setenta candidatos participaram do concurso – a maioria mulheres, segundo os organizadores –, destacando-se os estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. A pesquisa demográfica, realizada no final do concurso apontou que a maioria dos participantes terminou de cursar a faculdade ou está matriculada em uma universidade. Os vencedores são: Thayná Veríssimo da Silva e Thais Barros Gomes Da Silva (Rio de Janeiro); Osmar de Oliveira Martins Neto e Natasha Drumond Fonteles (Ceará), e Lara Cassol Bainha (São Paulo).

Com patrocínio das escolas “Harvest Institute”, “Lingua Language Center” e “Mila” – Miami International Language Academy –, as bolsas destinam –se para as seguintes escolas: “Harvest Institute” – bolsas em Orlando (FL) e Newark (New Jersey); “Lingua Language Center” – bolsas em Fort Lauderdale (FL) e Doral (FL), e “Mila” – bolsa em Orlando (FL). Os ganhadores têm até março de 2020 para usufruir da bolsa.

Perfil dos selecionados

Thayná Veríssimo – estudante de Engenharia Mecânica da CEFET/RJ; Thais Barros – estudante de Engenharia Civil; Osmar de Oliveira – estudará por um mês na “Harvest Institute”, em Orlando; Natasha Dumond – vai estudar na “Mila International, em Orlando, e Lara Bainha –ganhadora da bolsa oferecida pela Lingua Language Center”, em Doral, Florida.

Para participar do concurso, aberto somente para brasileiros, informa os organizadores, o interessado deve preencher um formulário anexado às regras do concurso. O próximo concurso será realizado em dezembro de 2019 e o edital será publicado no www.usahelp4u.com/bolsas de estudos.