Aos 25 anos, morre ex-atleta da NBA Caleb Swanigan

O jogador de basquete Caleb Swanigan, do Portland Trail Blazers, morreu precocemente aos 25 anos na segunda-feira, em Fort Wayne, Indiana. O jovem, foi a 26ª escolha do Draft em 2017 do Portland Trail Blazers (Draft é o processo pelo qual jogadores amadores oficialmente entram na NBA), pelo destaque obtido jogando pela Universidade Purdue, em Indiana, seu estado natal. Segundo informações da polícia do condado de Allen, Caleb faleceu de causas naturais.

Caleb chegou a ganhar o prêmio de jogador do ano da Big Ten de 2017. O atleta teve uma infância complicada, devido a falta da estrutura familiar com o seu pai enfrentando problemas com drogas e causando violência doméstica contra sua mãe. Além disso, lidou com questões de saúde, como o sobrepeso, e falta de dinheiro para refeições saudáveis.

Na juventude, Caleb chegou a pesar 180kg e passou por diversos abrigos após a morte de seu pai, até ser adotado por Roosevel Barnes, ex-jogador da NFL, que o ajudou a perder peso. Após sua saída oficial da NBA, ele se declarou culpado de uma acusação de porte de drogas por contravenção em 2021 e viralizou nas redes após voltar a ter problemas com sobrepeso.