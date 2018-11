O Que é Uma Pessoa Autêntica (e Como Ser Uma)?

Olá!

Neste artigo quero falar com você sobre nossa autenticidade.

É possível identificar claramente quando encontramos uma pessoa autêntica.

Uma pessoa autêntica é uma pessoa verdadeira. Uma pessoa genuína. Alguém real, sem falsidade e que não tenta ser uma cópia de outra. Uma pessoa que se apresenta como realmente é, sem fingir ser algo que não é apenas para agradar os outros. Reconhece ser uma pessoa única no mundo, confiante em suas habilidades e opiniões e ao mesmo tempo ciente de suas próprias limitações.

Uma pessoa autêntica é encantadora para muitos. Possuem características que os fazem únicos. São pessoas de personalidade marcante. Pessoas que não ficam no meio. Provavelmente você gosta muito ou detesta cada um deles pois deixam claro o que são e como pensam. E como se abrem, fica fácil para as pessoas se identificarem com elas ou discordarem do seu jeito de ser.

Uma pessoa autêntica age de forma consistente com as suas crenças. É muito mais genuína e honesta sobre o que realmente é e o que realmente pensa. Ser autêntico e verdadeiro é uma qualidade importante. Nos liberta para sermos o que realmente somos.

Veja a seguir 7 dicas de como ser uma pessoa autêntica.

1 – Mostre o que você realmente é, sem fingimentos

Em busca de aceitação, muitas pessoas fingem ser o que não são. Pessoas autênticas não são assim. Não fingem ser melhores, mais talentosas, saber mais ou gostar de algo que não gostam em busca de aprovação. Preferem ser como são.

Pessoas autênticas são do seu jeito e gostam de ser assim. Não estão preocupadas se tem gente que não gosta de como são. Não estão buscando aceitação. Preferem ser o que são e se sentir bem com isso.

Quem não gostar e não se identificar não precisa ficar por perto. Preferem o conforto e liberdade de viver o que são do que a falsidade de ser algo que não são. Sabem que viver para agradar os outros deixa-os desconectados da sua essência.

Sabem que não vale a pena tentar agradar a todos e nem deveríamos tentar. Sempre haverá quem não gosta de nós. Melhor ser o que somos e atrair as pessoas que se identificam com a nossa forma de ser, pensar e agir.

2 – Expresse o que você realmente pensa

Pessoas autênticas levantam e colocam sua voz pra fora. Preferem dizer o que pensam em vez de buscar dizer algo que será aceito. Enquanto algumas pessoas falam quase que pedindo desculpas pelo que estão dizendo, pessoas autênticas dizem o que pensam com confiança e segurança. Mesmo que isso não seja o que os outros querem ouvir.

Fazem o que acham que devem fazer. Agem de acordo com a sua voz interior mesmo quando não há aprovação externa. Acreditam que é mais importante se manter fiel ao seu jeito de ser do que se importar com a opinião alheia. Pessoas autênticas preferem agir com a verdade mesmo que isso possa doer. Sabem que ser verdadeiro é o que é mais importante.

3 – Exponha o que está sentindo sem medo de rejeição

Pessoas autênticas expõem o que sentem sem medo da opinião ou rejeição dos outros. Se gostam de alguma coisa falam, se não gostam dizem que não gostam sem medo. Expressam seus sentimentos com honestidade e sinceridade. Isso ajuda que outras pessoas conheçam quem realmente são.

4 – Ouça sua intuição na hora de tomar uma decisão

Muita gente é altamente influenciável. Fazem o que outros dizem mesmo quando acham que isso não faz sentido.

Pessoas autênticas ouvem as opiniões dos outros, mas sabem que a decisão final está consigo mesma. Nesse momento fazem a devida avaliação e ouvem o que sua própria intuição está dizendo para então tomar uma decisão. Apenas seguem conselhos que se sentem confortáveis e acreditam ser os certos e não só porque alguma outra pessoa disse que era o que deveria ser feito.

Pessoas autênticas não tomam a opinião de outro logo de cara como sendo o caminho adequado. Ouvem, mas depois avaliam e tomam a sua própria decisão considerando sua própria análise e o que diz sua intuição. E se o que decidirem tiver que ser diferente das opiniões recebidas, que seja. Preferem se manter verdadeiros ao que realmente pensam do que se deixar levar por algo em que não acreditam apenas em busca de aceitação. Ser verdadeiro é ser autêntico.

Uma pessoa autêntica não está em busca de aceitação. Ela busca ser verdadeira consiga mesma e com os seus próprios sentimentos e emoções.

5 – Desenvolva convicção e autoconfiança no seu jeito de ser

Pessoas autênticas falam com confiança e segura de si. Apresentam sua opinião sem medo de rejeição, embora saibam que muitas vezes ela irá ocorrer. Então usam a rejeição como forma de evoluir o seu próprio pensamento mas sempre mantendo-se fiel a ele.

Ao exercitar ser o que você realmente é, com o tempo você irá desenvolver um estilo convicto e autoconfiante oferecendo uma liderança autêntica às pessoas a sua volta.

6 – Lembre-se que agradar os outros não é a prioridade

Pessoas autênticas não buscam validação das outras pessoas. Preferem ser verdadeiras consigo mesmas. Mesmo que o que pensam e falam não seja popular e possa ser rejeitado por muitos.

Pessoas autênticas estão confortáveis e seguras com o seu jeito de ser. Andam de cabeça erguida por terem confiança em si mesmos e no seu próprio valor. Não se trata de serem perfeitos, mas de aceitar suas próprias imperfeições. Não precisam que outros fiquem dizendo o quão importantes que são.

7 – Evite comparações com outras pessoas

Somos todos pessoas diferentes. Cada um com as suas aspirações, habilidades e características. Pessoas autênticas entendem isso e sabem que cada um tem a sua jornada e os seus resultados. Comparam-se a si mesmo e a sua própria evolução.

Vivendo uma vida autêntica

Autenticidade é algo que queremos. Ninguém gosta de gente falsa. Pessoas autênticas até podem ter muita gente que não gostam delas pois não fecham e concordam com o seu jeito de ser. Por outro lado, os que gostam, gostam de verdade pois se identificam. Preferem seguir uma liderança autêntica do que algo em que não acreditam.

Dessa forma alguém autêntico consegue se cercar mais de gente como a si mesmo. Isso por consequência se torna um círculo virtuoso onde tem liberdade para expressar ainda mais sua própria autenticidade.

Seja autêntico e verdadeiro. Ser autêntico é libertador. Libera do stress de emoções e sentimentos contidos. Em vez de buscar aceitação de outros, pessoas autênticas preferem a satisfação de viver como realmente são. E outras pessoas preferem muito mais se cercar de pessoas autênticas e genuínas do que de pessoas dissimuladas.

Todos somos únicos de alguma maneira. Existem momentos em que estamos expressando o nosso verdadeiro eu e existem outros momentos em que nos deixamos influenciar por situações externas e interesses que nos fazem abrir mão do que somos para sermos aceitos num determinado contexto.

Quando existe esse tipo de desalinhamento entre o que somos e o que estamos apresentando ser, isso nos causa incômodo e infelicidade. Por isso, precisamos exercitar cada um desses pontos para evoluir no sentindo de nos tornarmos quem realmente somos.

Uma pessoa autêntica expressa sua verdadeira natureza. E se tornar uma pessoa autêntica é um processo de evolução.

