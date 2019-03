Edição de março/2019 – p. 16

Foguete da SpaceX será lançado na Flórida

O gigantesco foguete Falcon Heavy da SpaceX está sendo programado para o próximo lançamento, previsto para 7 de abril, por volta das 6:30 p.m., hora da Flórida. As informações são da rede de TV CNBC, que apurou com fontes de dentro do centro de operações da SpaceX.

A missão, chamada Arabsat 6A, lançará um grande satélite de comunicações para a empresa árabe Arabsat. Construído pela Lockheed Martin, o satélite é descrito pela vice-presidente da Lockheed, Lisa Callahan, como um dos “mais avançados satélites de comunicações comerciais já construídos”.

Este será o primeiro voo da Falcon Heavy desde seu lançamento inaugural quase perfeito em fevereiro de 2018. Com um preço entre US $ 90 milhões e US $ 150 milhões por lançamento, a Falcon Heavy tem chamado atenção de empresas que querem apostar em futuros lançamentos, mesmo que a Falcon só tenha voado uma vez. Além disso, a Força Aérea dos EUA certificou a Falcon Heavy para lançamentos de segurança nacional no ano passado, bem como deu à SpaceX um contrato de US $ 130 milhões para o lançamento de um satélite do Comando Espacial da Força Aérea americana.

A SpaceX construiu o Falcon Heavy em três dos foguetes Falcon 9 da empresa – um sistema que já completou dezenas de lançamentos de sucesso nos últimos anos. Os três núcleos estão lado a lado para criar um colosso de 27 motores no centro de operações espacial em Cabo Canaveral, na Flórida.